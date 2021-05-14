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Ramo Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir?

Ramo Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Ramo Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir? haberimize göz atarak Mayıs 14 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:37
Ramo Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir?
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Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Yakup TurgutBoranRamo
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