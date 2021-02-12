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Ramo Arap kimdir? Doğu Can biyografisi

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Ramo Arap kimdir? Doğu Can biyografisi hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Ramo Arap kimdir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 12.02.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

12 Şubat 2021 Cuma 19:23
Ramo Arap kimdir? Doğu Can biyografisi
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 12.02.2021 19:23
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ArapRamoShow Tv
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