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Ramo Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir?

Türkiye basınında yankı uyandıran Ramo Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir? hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Ramo Arap karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:23
Ramo Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 18.12.2020 19:23
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ArapRamoShow Tv
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