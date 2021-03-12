Ramo 36. Bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma

Sow Tv'nin fenomen dizisi Ramo, her hafta olduğu gibi bu haftada ekran başındakileri mest etmeye devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum gibi usta oyuncuların paylaştığı dizinin hayran kitlesi artmaya devam ediyor.

Dizinin fragman ve bölümleri için bu linki ziyaret edebilirsiniz; https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/ramo/2665 ya da https://www.yenifragmanlari.com/video/ramo-36-bolum-fragmani-19-mart/v-59198 veya YouTube üzerinden seyredebilirsiniz; https://www.youtube.com/results?search_query=ramo