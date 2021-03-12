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Ramo 36. Bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma

Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın rol aldığı dizi Ramo, her hafta izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Kaliteli diziler listesine adını yazdıran Ramo, reytinglerle zirveleri oynuyor. Bu hafta Ramo'da neler oldu? İşte detaylar haberimizde yer alıyor.

12 Mart 2021 Cuma 22:25
Ramo 36. Bölüm fragmanı 19 Mart 2021 Cuma
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Sow Tv'nin fenomen dizisi Ramo, her hafta olduğu gibi bu haftada ekran başındakileri mest etmeye devam ediyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum gibi usta oyuncuların paylaştığı dizinin hayran kitlesi artmaya devam ediyor.

Dizinin fragman ve bölümleri için bu linki ziyaret edebilirsiniz; https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/ramo/2665 ya da https://www.yenifragmanlari.com/video/ramo-36-bolum-fragmani-19-mart/v-59198 veya YouTube üzerinden seyredebilirsiniz; https://www.youtube.com/results?search_query=ramo

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 22:25
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Anahtar Kelimeler:
Ramo36.bölüm19 MartShow Tv
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