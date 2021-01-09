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Ramo 28. bölüm fragmanı! Ramo 27. bölüm özeti

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlenilen Ramo dizisi 27. bölümle ekranlarda yer aldı. Pek çok izleyici Ramo'nun 28. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 03:23
Ramo 28. bölüm fragmanı! Ramo 27. bölüm özeti
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Ramo dizisi 27. son bölümüyle ekranlarda yer aldı ve heyecanlı bir bölümle seyircilerin karşısına çıktı. Ramo dizisinin 28. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Ramo 27. Bölümde neler oldu?

Ramo, Yavuz’un ölümünün altına imzasını atarak kendi ölüm fermanını da imzalamıştır.

Hem Cihangir’in adamları hem de Mazhar, Ramo’nun peşine düşer.

Sibel, ailenin yanında bulunmaktadır ve o da bütün aile fertleri gibi her yerde Ramo’yu bularak kısa zaman içerisinde kavuşmak istiyor. Ramo’dan ise hiçbir iz bulunmamaktadır.

Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesiyle beraber olabilmek için cehennemin kör kuyularında ölüm kalım savaşı vermektedir.

Ramo 28. Yeni bölüm fragmanı 



Son Güncelleme: 09.01.2021 03:23
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Anahtar Kelimeler:
RamoDiziShow Tv
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