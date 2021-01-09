Ramo 28. bölüm fragmanı! Ramo 27. bölüm özeti

Ramo dizisi 27. son bölümüyle ekranlarda yer aldı ve heyecanlı bir bölümle seyircilerin karşısına çıktı. Ramo dizisinin 28. yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu.

Ramo 27. Bölümde neler oldu?

Ramo, Yavuz’un ölümünün altına imzasını atarak kendi ölüm fermanını da imzalamıştır.

Hem Cihangir’in adamları hem de Mazhar, Ramo’nun peşine düşer.

Sibel, ailenin yanında bulunmaktadır ve o da bütün aile fertleri gibi her yerde Ramo’yu bularak kısa zaman içerisinde kavuşmak istiyor. Ramo’dan ise hiçbir iz bulunmamaktadır.

Oysa Ramo, Sibel’e ve ailesiyle beraber olabilmek için cehennemin kör kuyularında ölüm kalım savaşı vermektedir.

Ramo 28. Yeni bölüm fragmanı