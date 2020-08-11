Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!

İşte Ramo 2.sezon 1.fragmanı:

Show TV'de yayın hayatına geçtiğimiz sezon başlayan Ramo dizisi, izleyici tarafından çok beğenilmişti. Başrollerinde Murat Yıldırım, Yiğit Özşener, İlker Aksum, Esra Bilgiç ve Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Ramo'nun 2. sezon fragmanı bugün itibariyle yayınlandı. Dizi Eylül ayında izleyici ile yeniden buluşacak.