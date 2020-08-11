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Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo 2.sezon tanıtımı yayınlandı. Ekrana uzun bir süre ara veren dizi, çok yakında yeniden ekranlarda olacak.

11 Ağustos 2020 Salı 22:48
Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
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Show TV'de yayın hayatına geçtiğimiz sezon başlayan Ramo dizisi, izleyici tarafından çok beğenilmişti. Başrollerinde Murat Yıldırım, Yiğit Özşener, İlker Aksum, Esra Bilgiç ve Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Ramo'nun 2. sezon fragmanı bugün itibariyle yayınlandı. Dizi Eylül ayında izleyici ile yeniden buluşacak.

İşte Ramo 2.sezon 1.fragmanı:

 




Son Güncelleme: 11.08.2020 22:48
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