Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Show TV’de geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Ramo dizisi yeni sezonuyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Başrolünde Murat Yıldırım’ın rol aldığı dizinin 2. Sezon başlama tarihi belli oldu.

Show TV Ramo dizisinin 12. Bölüm fragmanını yayınladı. Ramo dizisi 12. Bölümüyle 18 Eylül Cuma günü yeni sezonuna başlayacak. Dizinin yeni sezon fragmanı izleyicileri fazlasıyla heyecanlandırdı. Yeni sezonda Ramo ile Cihangir arasındaki büyük hesaplaşmanın nasıl olacağı izleyicilerin en fazla araştırdığı konuların başında yer alıyor.

RAmo dizisinin yeni sezonu 18 Eylül Cuma günü saat 20:00’da Show TV ekranlarında olacak.

Ramo 12. Bölüm Fragmanı