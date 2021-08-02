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Rahmi Özkan'dan ölüm haberlerine yanıt! Müge Anlı'dan Rahmi Özkan açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Rahmi Özkan'ın öldüğüne dair haberler yayıldı. Bunun üzerine Müge Anlı konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Yapım şirketinden gelen açıklama asılsız iddialara cevap niteliğindeydi. İşte konuya ilişkin detaylar...

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:40
Rahmi Özkan'dan ölüm haberlerine yanıt! Müge Anlı'dan Rahmi Özkan açıklaması!
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ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı İle Tatlı Sert’te önemli bir yere sahip olan Rahmi Özkan’a dair geçtiğimiz günlerde ölüm haberleri yayılmıştı. Rahmi Özkan’a ulaşılamayınca ortaya bazı iddialar atıldı. Bunların üzerine yapım şirketi konuya el atarak açıklama yaptı. Mavi Klaket, sosyal medya üzerinden konuya açıklık getirdi.

Rahmi Özkan yaşıyor!

Yapılan açıklamalarda Rahmi Özkan’ın yaşadığı ve ölüm haberlerinin asılsız olduğu ortaya çıktı. Mavi Klaket, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu haberlerin asılsız olduğunu ve bunu yapanlara karşılık verileceğini paylaştı. Programın sunucusu Müge Anlı ise aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Anlı, bu tarz haberlerin rahatsız edici olduğunu dile getirdi.

Müge Anlı yeni sezonda devam edecek!

Müge Anlı yeni sezonda da izleyici karşısında olacak. Anlı’nın programında önemli bir yeri olan Rahmi Özkan’da yeni sezonda aynı yerinde olacak. Rahmi Özkan’ın herhangi bir sağlık problemi olmadığı düşünülüyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu tarz asılsız haberleri eleştiriyor.   


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:40
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Anahtar Kelimeler:
MügeanlıRahmiÖzkanölüm
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