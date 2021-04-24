Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanır? Ragnarok 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Ragnarok 2. sezon ne zaman?

Fantastik birolan, İskandinav Mitolojisinin önemli ismi olan Thor karakterini konu ediniyor. Ragnarok, felaketlerin yaşandığı dönemde bir grup gencin özel yeteneklere sahip olduklarını keşfetmeleri ile başlıyor. Dizi, ikilemsel felaketlerin dünyayı kasıp kavurduğu bir zamanda geçiyor. Dizi Edda adında Norveç’te bulunan bir kasabada geçiyor. Kasabada yaşayan genç bir grup doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor ve hikaye burada başlıyor.

Sevilen yapımın ikinci sezonu 27 Mayısıs Perşembe günü izleyicisi ile buluşacağı söyleniyor.