Ragnarok yeni sezon ne zaman yayınlanır? Ragnarok 2. sezon tarihi belli oldu mu?

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:21
Fantastik bir dizi
olan Ragnarok
, İskandinav Mitolojisinin önemli ismi olan Thor karakterini konu ediniyor. Ragnarok, felaketlerin yaşandığı dönemde bir grup gencin özel yeteneklere sahip olduklarını keşfetmeleri ile başlıyor. Dizi, ikilemsel felaketlerin dünyayı kasıp kavurduğu bir zamanda geçiyor. Dizi Edda adında Norveç’te bulunan bir kasabada geçiyor. Kasabada yaşayan genç bir grup doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor ve hikaye burada başlıyor.
Ragnarok 2. sezon ne zaman?
Sevilen yapımın ikinci sezonu 27 Mayısıs Perşembe günü izleyicisi ile buluşacağı söyleniyor.
Son Güncelleme: 24.04.2021 16:21
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