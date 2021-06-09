Ragnarok dizi konusu ve yorumları

Dizinin ilk sezonu Netflix platformunda yayınlanması üzerine ikinci sezonu da sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Ragnarok dizisinin oyuncu kadrosu;
- David Stakston – Magne
- Jonas Strand Gravli – Laurits
- Herman Tømmeraas – Fjor
- Theresa Frostad Eggesbø – Saxa
- Synnøve Macody Lund – Ran
- Henriette Steenstrup – Turid
- Emma Bones – Gry
- Gísli Ön Garðarsson – Vidar
- Tani Dibasey – Oscar
- Konelia Eline Skogseth – Hilde
Ragnarok dizisinin konusu
Ragnarok dizisinin yorumları
Dizinin ilk bölümlerinde izleyicileri sıkmamak adına yapılan kadro değişikliği ve konu akışı farklı yapılsa da senaristin düzenlediği yorum diziye renk kattı. Magne’nin içinde bulunan gençlik üzerinden gidilmektedir.
Dizinin kötü yanı ise gençlik sorunlarını savaş haline getirerek yansıtılması oldu. Fakat destansı anlatımı ayrı bir bakış açısı ile bakmakta görüldüğü kadar kötü bir durum belirtmedi. Konusunda gençlik teması yazması üzerine izleyici de gençlik dizisi ile ne alakası var soruları sorulmaya başladı. Başka yönden bakıldığında ise dizi de gerçeğin yansıtılmaması üzerine mitoloji de yaşanan sorunların farklı yansıtılması da eleştirilere neden oldu. Fakat gelen birçok eleştiri üzerine Ragnarok dizisi yayınlandığı Netflix platformunda beğenileri de toplamayı başardı. Norveç de geçen eşsiz olayların anlatılması hikayeyi de sürükleyici hale getirdi.