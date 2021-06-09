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Ragnarok dizi konusu ve yorumları

Ragnarok dizisi son günlerde popülerliğini devam ettiriyor. 2020 yılında Netflix platformunda izleyiciler ile buluşan dizinin konusu herkes tarafından merak konusu oldu. Oyuncu kadrosu ile beğeniler toplarken izleyici yorumları da fazlasıyla artıyor. Dizi hakkında merak edilenler haberimizde detaylar

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:06
Ragnarok dizi konusu ve yorumları
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Dizinin ilk sezonu Netflix platformunda yayınlanması üzerine ikinci sezonu da sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Ragnarok dizisinin oyuncu kadrosu;

  • David Stakston – Magne
  • Jonas Strand Gravli – Laurits
  • Herman Tømmeraas – Fjor
  • Theresa Frostad Eggesbø – Saxa
  • Synnøve Macody Lund – Ran
  • Henriette Steenstrup – Turid
  • Emma Bones – Gry
  • Gísli Ön Garðarsson – Vidar
  • Tani Dibasey – Oscar
  • Konelia Eline Skogseth – Hilde

Ragnarok dizisinin konusu

Dizinin adı olduğu Ragnarok, İskandinav mitolojisinde ayrı ve özel bir yer de bulunmaktadır. Yüzyıllar önce yaşanan doğal afetler fazlasıyla yaşandığından dengelerde bozulmalar oldu. Bu nedenle bu düzen alt üst olarak devler ve tanrılar arasında rekabet başladı. Savaş sonunda her yerin kan gölüne dönüşmesi ile kendisine Ragnarok adını veriyor. Anlamı ise dünyanın sonu olarak belirlendi. Dizinin merkezinde Norveç mitolojisi yer almaktadır. 2020 yılında ilk sezonu Netflix de yayınlanan dizi de izlenmeler oldukça beğenildi.

Ragnarok dizisinin yorumları

Dizinin ilk bölümlerinde izleyicileri sıkmamak adına yapılan kadro değişikliği ve konu akışı farklı yapılsa da senaristin düzenlediği yorum diziye renk kattı. Magne’nin içinde bulunan gençlik üzerinden gidilmektedir.

Dizinin kötü yanı ise gençlik sorunlarını savaş haline getirerek yansıtılması oldu. Fakat destansı anlatımı ayrı bir bakış açısı ile bakmakta görüldüğü kadar kötü bir durum belirtmedi. Konusunda gençlik teması yazması üzerine izleyici de gençlik dizisi ile ne alakası var soruları sorulmaya başladı. Başka yönden bakıldığında ise dizi de gerçeğin yansıtılmaması üzerine mitoloji de yaşanan sorunların farklı yansıtılması da eleştirilere neden oldu. Fakat gelen birçok eleştiri üzerine Ragnarok dizisi yayınlandığı Netflix platformunda beğenileri de toplamayı başardı. Norveç de geçen eşsiz olayların anlatılması hikayeyi de sürükleyici hale getirdi.


Son Güncelleme: 09.06.2021 14:06
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RagnarokDiziKonu
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