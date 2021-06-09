Ragnarok dizi konusu ve yorumları

Dizinin ilk sezonu Netflix platformunda yayınlanması üzerine ikinci sezonu da sabırsızlıkla bekleniyor. İşte Ragnarok dizisinin oyuncu kadrosu;

David Stakston – Magne

Jonas Strand Gravli – Laurits

Herman Tømmeraas – Fjor

Theresa Frostad Eggesbø – Saxa

Synnøve Macody Lund – Ran

Henriette Steenstrup – Turid

Emma Bones – Gry

Gísli Ön Garðarsson – Vidar

Tani Dibasey – Oscar

Konelia Eline Skogseth – Hilde

Ragnarok dizisinin konusu

Ragnarok dizisinin yorumları

Dizinin adı olduğu Ragnarok, İskandinav mitolojisinde ayrı ve özel bir yer de bulunmaktadır. Yüzyıllar önce yaşanan doğal afetler fazlasıyla yaşandığından dengelerde bozulmalar oldu. Bu nedenle bu düzen alt üst olarak devler ve tanrılar arasında rekabet başladı. Savaş sonunda her yerin kan gölüne dönüşmesi ile kendisine Ragnarok adını veriyor. Anlamı ise dünyanın sonu olarak belirlendi. Dizinin merkezinde Norveç mitolojisi yer almaktadır. 2020 yılında ilk sezonu Netflix de yayınlanan dizi de izlenmeler oldukça beğenildi.

Dizinin ilk bölümlerinde izleyicileri sıkmamak adına yapılan kadro değişikliği ve konu akışı farklı yapılsa da senaristin düzenlediği yorum diziye renk kattı. Magne’nin içinde bulunan gençlik üzerinden gidilmektedir.

Dizinin kötü yanı ise gençlik sorunlarını savaş haline getirerek yansıtılması oldu. Fakat destansı anlatımı ayrı bir bakış açısı ile bakmakta görüldüğü kadar kötü bir durum belirtmedi. Konusunda gençlik teması yazması üzerine izleyici de gençlik dizisi ile ne alakası var soruları sorulmaya başladı. Başka yönden bakıldığında ise dizi de gerçeğin yansıtılmaması üzerine mitoloji de yaşanan sorunların farklı yansıtılması da eleştirilere neden oldu. Fakat gelen birçok eleştiri üzerine Ragnarok dizisi yayınlandığı Netflix platformunda beğenileri de toplamayı başardı. Norveç de geçen eşsiz olayların anlatılması hikayeyi de sürükleyici hale getirdi.