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Ragıp Savaş kimdir?

Başarılı oyuncu Ragıp Savaş hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. 54 yaşında olan ünlü oyuncu 1966 yılında dünyaya gözlerini açtı.

07 Mart 2022 Pazartesi 03:25
Ragıp Savaş kimdir?
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Türk televizyonların uzun soluklu dizisi ve efsanesi olan Kurtlar Vadisi Pusu da Fuat Tamer Tataroğlu karakterine hayat verdi. Oynadığı oyunculukla büyük bir beğeni topladı.

Mimarsinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan oyuncu İzmit lisesinden de mezun olmuştur. Çok erken yaşta tiyatro kurucusu olmayı başaran Ragıp Savaş bir dönem profesyonel olarak voleybol da oynamıştır.

Bakırköy Belediyesi'nde tiyatro genel sanat yönetmenliği yardımcılığı yaptı ve yönetim kurulunda bulundu. Sinemaya ise 2004 yılında Neredesin Firuze ile başladı.

Ragıp Savaş Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde oynadı. Sonra Atv ekranlarında Ölene Kadar adlı dizide rol aldı. Ragıp Savaş aslen Kocaeli’dir. İzmit’te doğmuştur.



Son Güncelleme: 07.03.2022 03:25
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Anahtar Kelimeler:
Ragıp SavaşKurtlar Vadisi Pusu
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