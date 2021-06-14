Rafael Cemo Çetin kimdir?

Raphael Cemo Çetin abisi rüzgâr çetindir. Sinan Çetin dolayısıyla aslen Vanlıd'ır. Amerika’nın new yok eyaletinde yaşıyor. Burada yönetmenlik üzerine eğitim aldı. Ailesinin desteğini alarak birkaç film de oynamıştır. Çetin’i 93 yılında sinemaya kazandırdığı Berlin in Berlin sinema filminde rol alan ünlü isim aynı zamanda bu iki sinemada yapımcı olarak görev aldı.