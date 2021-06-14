Rafael Cemo Çetin kimdir?

Rafael Cemo Çetin 1990 yılında Almanya’da dünyaya gözlerini açtı. Berlin kentinde büyüdü. Ünlü yapımcı Sinan Çetin ve Rebekka Has çiftinin çocuklarıdır.
14 Haziran 2021 Pazartesi 12:01
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Raphael Cemo Çetin abisi rüzgâr çetindir. Sinan Çetin dolayısıyla aslen Vanlıd'ır. Amerika’nın new yok eyaletinde yaşıyor. Burada yönetmenlik üzerine eğitim aldı. Ailesinin desteğini alarak birkaç film de oynamıştır. Çetin’i 93 yılında sinemaya kazandırdığı Berlin in Berlin sinema filminde rol alan ünlü isim aynı zamanda bu iki sinemada yapımcı olarak görev aldı.
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