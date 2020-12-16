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Rabia Bala Hatun kimdir, gerçek tarihte var mıydı?

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Rabia Bala Hatun gündem oldu. Dizinin sevenleri Rabia Bala Hatun kimdir, gerçek tarihte var mıydı sorularını araştırmaya başladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:17
Rabia Bala Hatun kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
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ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’da Osman Gazi’nin eşi Rabia Bala Hatun gündem oldu. Dizinin sevenleri Rabia Bala Hatun’un tarihte var olup olmadığını merak ediyor.

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi’nin ikinci eşi olup aynı zamanda Şeyh Edebali’nin kızıdır. Osman Gazi 1289 yılında ikinci evliliğini Rabia Bala Hatun ile yapmıştır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında hayatını kaybetmiştir.  

Osman Bey eşleri

Osmanlı Devleti’nin ilk sultanı Osman Bey, iki kez evlenmiştir. İlk evliliğini Orhan Gazi’nin annesi Malhun Hatun ile yapan Osman Gazi, ikinci evliliğini Rabia Bala Hatun ile yapmıştır. Tarihi kitaplardan alınan bilgiye göre akıl hocası Şeyh Edebali’nin kızı ve şehzade Alaaddin’in annesi olan Rabia Bala Hatun tarihte önemli yer edinmiştir. Osman Bey’in iki kez evlendiğinin ifade edilmesinin yanı sıra bazı tarihçiler Malhun Hatun ve Rabia Hatun’un aynı kişi olduğunu ve Osman Bey’in iki kez evlenmediğini de iddia etmişti. Ancak tarihçilerin genel görüşü iki sultanın farklı kişiler olduğu ve Osman Bey’in iki evlilik yaptığı yönündedir.

Osman Bey’in iki evliliğinde olan çocukları ise şu şekildedir;

Çoban Bey

Melik Bey

Orhan Gazi

Hamid Bey

Bazarlu Bey

Alâeddin Ali Bey

Şehzade Ertugrul

Fatma Melek Hatun



Son Güncelleme: 16.12.2020 21:29
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Anahtar Kelimeler:
Rabia Bala HatunKuruluş Osman
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