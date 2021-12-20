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Q-Force Anime dizisinin konusu nedir ? Q-Force Anime yorumu

Anime dizi olarak karşımıza çıkan Q-Force dizisinin konusu, yorumu ve daha birçok merak edilen konuların bulunduğu içeriğimiz ile sizlerleyiz. Bu inceleme yazısında Q-Force anime dizi konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı, kaç bölüm ve sezon gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtları ile karşılaşacaksınız.

20 Aralık 2021 Pazartesi 04:01
Q-Force Anime dizisinin konusu nedir ? Q-Force Anime yorumu
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“Benim adım Steve Maryweather. Gizli Servis’in yetiştirdiği parlak, rekortmen öğrencilerinden biri olmamın yanı sıra teşkilatın geleceğiyim. Ve aynı zamanda da geyim! Bu saf ve kocaman gey kalbimle ülkeme hizmet etmek için hazırım.”

Q-Force, Amerikan ordu ve teşkilatında yer alan ve cinsel kimliklerinden ötürü ne gibi zorluklar çektiklerini, nasıl bir dışlanmaya maruz kaldıklarını ve gündelik hayattan nasıl uzaklaştırıldıklarını konu almaktadır. Anime dizi; başarılı ve parlak bir casus olan Steve’in önderliğinde ilerlemektedir. İçinde bolca mizah unsuru bulunduran Q-Force anime dizisinde, her şey Steve’in kendini gey olarak tanıtmasıyla başlamaktadır. Steve’in yapmış olduğu bu açıklamadan sonra patronu Chunley tarafından kapı dışarı edilip, Hollywood’a sürülür. Fakat, bildiğimiz Hollywood’a değil; Batı Hollywood’a.

Q-Force anime dizi yorumu

Sürüldükten sonra bir nevi araba garajı içerisinde yaşantısına devam etmektedir. Bu yaşantısına devam ederken de diğer eş cinsel arkadaşlarıyla bir grup kurdu. 10 yıl boyunca kendisine bir görev atanmasını beklerken, bir anda gelen ani bir kıvılcımlanma ile birlikte hayatında bir gelişmenin olmadığını fark eder ve kendini kanıtlamaya, görevler için hazır olduğunu göstermeye odaklanır. Bu arzusu ile birlikte kendi vizyon ve misyonlarını ortaya sürerek ordunun tepesine ulaşmak için bir mücadele içine girer.

Big Mouth ve Brooklyn Nine-Nine gibi epeyce sevilen ve izlenen dizilerin yaratıcılığını üstlenen Gabe Liedman’dır. Önceki dizilerden benimsediği komedi-kara mizah anlayışını bu kez Q-Force için kullanmaktadır. Steve’i özelinde gey bir karakter yaparak günümüzde eşcinsellik hakkındaki durumları yansıtmaktadır. Özellikle de ordu görevine bürünmüş bir dünyadaki yansımalara dikkat çekmektedir. İçerikteki ince mesajlarda epey bir vakit harcamaktadır. 

Q-Force, üstünde dakikalar durulması gerektiren bir formatta değildir. Genel olarak baktığımızda günümüzde var olan problemlerden birine odaklanmaktadır. Bu kriteri de askeri bir boyutla birleştirmesi olumlu gibi görünse de, bakıldığında son zamanlardaki bayat halinden nasibini almaktadır. Genel olarak güldürmesi ve eğlenceli anlar yaşatması beklenirken, bazı sahnelerinde ise buruk tatlar da bıraktığı oluyor. Şöyle bir aktığımızda da çerezlik bir dizi diyebiliriz.

IMDb: 4,0

Dizide görev alan diğer oyuncu ve karakterler:

  • Sean Hayes – Steve Maryweather (Agent Mary)
  • Gary Cole – Director Dirk Chunley
  • David Harbour – Rick Buck
  • Patti Harrison – Stat
  • Laurie Metcalf – V
  • Matt Rogers – Twink
  • Wanda Sykes – Deb
  • Gabe Liedman – Benji


Son Güncelleme: 20.12.2021 04:01
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