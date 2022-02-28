İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Pusat Furkan Doğan'ın yeni çıkan Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir? Pusat Furkan Doğan kimdir? Pusat Doğan Furkan nereli, kaç yaşında?

Kölelerin Krallığı kitabının konusu ne? Kölelerin Krallığı kitabının devamı gelecek mi? Pusat Furkan Doğan kimdir? Pusat Furkan Doğan nereli, kaç yaşında? Herkes tarafından merakla yazar Pusat Furkan Doğan'ın hayatıyla beraber yeni çıkardığı Kölelerin Krallığı adlı kitabının konusu ve nereden temin edileceği merakla araştırılıyor.

28 Şubat 2022 Pazartesi 20:17
Pusat Furkan Doğan'ın yeni çıkan Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir? Pusat Furkan Doğan kimdir? Pusat Doğan Furkan nereli, kaç yaşında?
Takip Et:

Herkes tarafından merakla yazar Pusat Doğan Furkan’ın yeni çıkardığı Kölelerin Krallığı adlı kitabının konusu ve nasıl alınabileceğiyle beraber yazar Pusat Furkan Doğan’ın hayatı merakla araştırılıyor.

Pusat Furkan Doğan kimdir?

Pusat Furkan Doğan 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Uzun bir zamandan bu yana tarihle ve bilimsel konularla ilgilenen Doğan, çeşitli kitaplar, yazılar ve makaleler yayınlamıştır. 2015 yılında yayınladığı ilk kitabı “Tanrıya Dokunmak” kitabını 2017 yılında ise “2043” adlı romanını yazmıştır. Son yazdığı kitap ise “Kölelerin Krallığı” adlı kitabını 2020 yılında yayınlamıştır. Hala yeni alanlarda yazılar yazmaya devam etmektedir. Pusat Furkan Doğan,  Çeşitli bilim ve teknoloji alanlarında çalışan, tasarımlar üreten ve bu doğrultuda hayatını sürdüren bir insan olduğunu belirtmektedir.

Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir?

Kölelerin Krallığı kitabının konusu, tarihimizin pek bilinmeyen büyük bir kahramanının, yani Sultan Baybars’ın hayat hikayesidir. Onu diğerlerinden ayıran şey, hükümdarlığa kölelikten yükselmesi ve gerçekten filmlere konu olacak macera dolu bir hayat hikayesi yaşamasıdır. Çok genç yaşlarında ailesinden koparılan, köle olarak alınıp satılan ve nihayetinde çeşitli entrikalar arasından yükselip, kahramanlığıyla öne çıkan bir liderdir Baybars. Tarihe; Moğol istilalarını durdurup, istilacıların ordularını mağlubiyete uğratan tek lider olarak geçmiştir. Sadece Moğol istilalarını durdurmakla kalmamış, aynı zamanda haçlı ordularını da büyük bir hezimete uğratmış, tarihte ilk kez “Türkiye” ismini devlet ismi olarak kullanmıştır.

Kitap kimlere hitap ediyor?

Pusat Furkan Doğan, kitabın hedef kitlesi için, “ Ülkemizde tarihe, özellikle de Türk tarihine meraklı olan insanlarımız, maalesef sadece Osmanlı imparatorluğumuza odaklanmakta ve diğer Türk devletleri ihmal edilmektedir. Oysaki tarihimiz nice büyük kahraman yetiştirmiştir ve her birini tanımak, tanıtmak, özellikle de gençlere ilham olmasını sağlamak bizim görevimizdir. Bizim başka ülkeler gibi sanal kahramanlar yaratmaya ihtiyacımız yok, biz zaten sayısız gerçek kahramana sahibiz.” Şeklinde ifadeler kullanmıştır.

Kölelerin Krallığı kitabı nereden temin edilir?

Kölelerin Krallığı kitabını şuan için KitapYurdu sitesi üzerinden temin etmek mümkündür. Tek satış platformu burasıdır, okuyucularımız buradan edinebilirler. https://www.kitapyurdu.com/kitap/kolelerin-kralligi/567731.html

Kölelerin Krallığı kitabının devamı gelecek mi?

Kitap, Kahramanı Baybars’ın hayatını genel anlamda tamamladığı ve karakterini bütünüyle ortaya koyduğu için yazar Pusat Furkan Doğan kitabının devamını yazmayacağını belirterek, daha farklı alanlarda, daha farkı kitaplar yazacağını aktardı.

Pusat Furkan Doğan kitap yazmaya devam edecek mi?

Pusat Furkan Doğan, hali hazırda bekleyen altenatif olarak tarih kitabının olduğunu ve isminin de “Ya Hitler Kazansaydı?” olacağını ve 2. Dünya Savaşı zamanlarını anlatacağını belirterek, Türklerin bu savaşın dışında kaldığını söylemiştir. Sözlerine “insanoğlunun gördüğü en büyük ve en kapsamlı savaş olan 2. Dünya Savaşı’na, çok küçük dokunuşlarla müdahil olsaydık ne olurdu? Bu kitapta hem okuyuculara bir beyin fırtınası yaptıracak, hem de çok küçük etkilerin tarihte nasıl büyük değişimlere yol açacağını anlatacağım.” Şeklinde ifade etmiştir.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.02.2022 20:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pusat Furkan Doğan KimdirKölelerin KrallığıKölelerin Krallığı Konusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Zafer'in babası kim? Hangi oyuncu geliyor
Kırmızı Oda Zafer'in babası kim? Hangi oyuncu geliyor
Oyuncu Uğur İzgi kimdir? Uğur İzgi nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Uğur İzgi kimdir? Uğur İzgi nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ayça Damgacı kimdir?
Oyuncu Ayça Damgacı kimdir?
Tiyatrocu Erkan Baylav kimdir? Erkan Baylav nereli,kaç yaşında?
Tiyatrocu Erkan Baylav kimdir? Erkan Baylav nereli,kaç yaşında?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'si kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'si kimdir?
Tozkoparan dizisi Sedef kimdir? Oyuncu Burcu Altın kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında?
Tozkoparan dizisi Sedef kimdir? Oyuncu Burcu Altın kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında?

Popüler Haberler

Pusat Furkan Doğan'ın yeni çıkan Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir? Pusat Furkan Doğan kimdir? Pusat Doğan Furkan nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Zafer'in babası kim? Hangi oyuncu geliyor
Oyuncu Uğur İzgi kimdir? Uğur İzgi nereli, kaç yaşında?
Oyuncu Ayça Damgacı kimdir?
Tiyatrocu Erkan Baylav kimdir? Erkan Baylav nereli,kaç yaşında?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Ayşe'si kimdir?
Tozkoparan dizisi Sedef kimdir? Oyuncu Burcu Altın kimdir? Burcu Altın nereli, kaç yaşında?
1 Mart 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mart Salı at yarışı programı
Aslıhan Malbora kimdir? Aslıhan Malbora kaç yaşında, nereli?
TJK 28 Şubat 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Doğum günü pastası nereden alınmalıdır?
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler nelerdir?
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
Bülent Yaşık kimdir, nerede doğmuştur? Bülent Yaşık evli mi? Bülent Yaşık kaç yaşında?
Kırmızı Kamyon Tolga Kimdir?
KRT TV’de gazetecilik lafta kaldı
Camdaki Kız dizisinin konusu nedir?
Bir kimse fitre vakti geldiğinde memleketi dışında olduğu zaman fitresini nerede verir?
Güzel oyuncu Kübra Kip aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Kübra Kip nerede doğdu?
Teşkilat dizisi Gürcan karakteri kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Ziraat Bankası süt parası sorgulama ve başvuru

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.