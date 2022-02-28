Pusat Furkan Doğan'ın yeni çıkan Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir? Pusat Furkan Doğan kimdir? Pusat Doğan Furkan nereli, kaç yaşında?

Herkes tarafından merakla yazar Pusat Doğan Furkan’ın yeni çıkardığı Kölelerin Krallığı adlı kitabının konusu ve nasıl alınabileceğiyle beraber yazar Pusat Furkan Doğan’ın hayatı merakla araştırılıyor.

Pusat Furkan Doğan kimdir?

Pusat Furkan Doğan 1993 yılında dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Uzun bir zamandan bu yana tarihle ve bilimsel konularla ilgilenen Doğan, çeşitli kitaplar, yazılar ve makaleler yayınlamıştır. 2015 yılında yayınladığı ilk kitabı “Tanrıya Dokunmak” kitabını 2017 yılında ise “2043” adlı romanını yazmıştır. Son yazdığı kitap ise “Kölelerin Krallığı” adlı kitabını 2020 yılında yayınlamıştır. Hala yeni alanlarda yazılar yazmaya devam etmektedir. Pusat Furkan Doğan, Çeşitli bilim ve teknoloji alanlarında çalışan, tasarımlar üreten ve bu doğrultuda hayatını sürdüren bir insan olduğunu belirtmektedir.

Kölelerin Krallığı kitabının konusu nedir?

Kölelerin Krallığı kitabının konusu, tarihimizin pek bilinmeyen büyük bir kahramanının, yani Sultan Baybars’ın hayat hikayesidir. Onu diğerlerinden ayıran şey, hükümdarlığa kölelikten yükselmesi ve gerçekten filmlere konu olacak macera dolu bir hayat hikayesi yaşamasıdır. Çok genç yaşlarında ailesinden koparılan, köle olarak alınıp satılan ve nihayetinde çeşitli entrikalar arasından yükselip, kahramanlığıyla öne çıkan bir liderdir Baybars. Tarihe; Moğol istilalarını durdurup, istilacıların ordularını mağlubiyete uğratan tek lider olarak geçmiştir. Sadece Moğol istilalarını durdurmakla kalmamış, aynı zamanda haçlı ordularını da büyük bir hezimete uğratmış, tarihte ilk kez “Türkiye” ismini devlet ismi olarak kullanmıştır.

Kitap kimlere hitap ediyor?

Pusat Furkan Doğan, kitabın hedef kitlesi için, “ Ülkemizde tarihe, özellikle de Türk tarihine meraklı olan insanlarımız, maalesef sadece Osmanlı imparatorluğumuza odaklanmakta ve diğer Türk devletleri ihmal edilmektedir. Oysaki tarihimiz nice büyük kahraman yetiştirmiştir ve her birini tanımak, tanıtmak, özellikle de gençlere ilham olmasını sağlamak bizim görevimizdir. Bizim başka ülkeler gibi sanal kahramanlar yaratmaya ihtiyacımız yok, biz zaten sayısız gerçek kahramana sahibiz.” Şeklinde ifadeler kullanmıştır.

Kölelerin Krallığı kitabı nereden temin edilir?

Kölelerin Krallığı kitabını şuan için KitapYurdu sitesi üzerinden temin etmek mümkündür. Tek satış platformu burasıdır, okuyucularımız buradan edinebilirler. https://www.kitapyurdu.com/kitap/kolelerin-kralligi/567731.html

Kölelerin Krallığı kitabının devamı gelecek mi?

Kitap, Kahramanı Baybars’ın hayatını genel anlamda tamamladığı ve karakterini bütünüyle ortaya koyduğu için yazar Pusat Furkan Doğan kitabının devamını yazmayacağını belirterek, daha farklı alanlarda, daha farkı kitaplar yazacağını aktardı.

Pusat Furkan Doğan kitap yazmaya devam edecek mi?

Pusat Furkan Doğan, hali hazırda bekleyen altenatif olarak tarih kitabının olduğunu ve isminin de “Ya Hitler Kazansaydı?” olacağını ve 2. Dünya Savaşı zamanlarını anlatacağını belirterek, Türklerin bu savaşın dışında kaldığını söylemiştir. Sözlerine “insanoğlunun gördüğü en büyük ve en kapsamlı savaş olan 2. Dünya Savaşı’na, çok küçük dokunuşlarla müdahil olsaydık ne olurdu? Bu kitapta hem okuyuculara bir beyin fırtınası yaptıracak, hem de çok küçük etkilerin tarihte nasıl büyük değişimlere yol açacağını anlatacağım.” Şeklinde ifade etmiştir.