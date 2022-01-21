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Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?

Puhu Tv'de yayınlanacak olan Seyyar dizisi yayın için geri sayıma başladı. Peki dijital ortamda yayınlanacak olan dizide oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? Dizinin yönetmeni, senarist ve yapımcısı kim? Karşınızda bütün bu soruların cevapları..

21 Ocak 2022 Cuma 17:11
Puhu TV Seyyar dizi oyuncuları kimlerdir ?
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2021 yılının sonunda Puhu TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Seyyar dizisinin oyuncu kadrosunda Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca başrolü paylaşacaklar.

Dizinin yapımcılığını

Limon Film

üstlenirken, yönetmen koltuğunda da Cem Özduru oturacak.

 

Seyyar adlı dizinin konusu

Dizide İstanbul’un en hareketli bölgelerinden biri olan Beyoğlu’nda çalışarak geçimini sağlayan seyyar bir nohut pilavcısının aksiyon dolu hikayesine yer verilecek.

 

Peki dizi oyuncuları kimler?

Ozan Ağaç

En son Börü adlı dizide baran karakterini canlandırarak tanınan ve çok sevilen ünlü oyuncu Ozan Ağaç dizinin başrol erkek oyuncusu seçildi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimini tamamlayan Ağaç; son dönemde de Türk Malı, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Dağ 2 gibi başarılı yapımlarda bulunmuştur. Aslen Artvinlidir ve 1985 yılında doğan Ozan Ağaç 36 yaşının içindedir. 1.76 cm boyunda ve 71 kiloda olan oyuncu oynayacağı Seyyar dizisi ile birlikte oyunculuk hayatı boyunca ilk kez başrolde yer alacaktır.

 

Özge Özacar

Yer aldığı son dizisi olan Kefaret’te Meltem karakterini canlandırmıştı. Şimdi de Seyyar dizisi ile kadın başrol olarak dizide yer alacak. Oynadığı ilk yapım olan Lise Devriyesi dizisinde Meltem karakteri ile seyirci karşısına çıkan Özge Özacar, 20 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve şu anda 28 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Tatlı Küçük Yalancılar, Oyunbozan gibi dizilerde rol alarak kendini göstermiş oldu ve tanınan isimler arasında yer aldı.

 

Erdem Kaynarca

Kariyerine son zamanlarda dijital ortamlarda yayınlanan dizilerde rol alarak devam eden Erdem Kaynarca en son Şeref Bey dizisinde oynamıştı. 1992 yılında İstanbul’da doğan ünlü oyuncu 29 yaşındadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Daha sorasında da Kadir Has Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimleri almaya başladı. İlk dizisi olan Kalp Atışı ile oyunculuk kariyerine adım tan Erdem Kaynarca son dönemde de Gençliğim Eyvah, Alef gibi dizilerde yer almıştır ancak özellikle Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Dündar karakteri ile seyirci tarafından çok sevildi. Kaynarca, 1.82 cm boyunda ve 76 kilodur.


Son Güncelleme: 21.01.2022 17:11
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Anahtar Kelimeler:
Puhu TvSeyyarYeni Dizi
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