Power Rangers TV'de ilk kez Star TV'de

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Power Rangers’ın konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon dizisi olan Power Rangers’ın sinema versiyonu olan film ise 2017 yılında vizyona girmiş. Film bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Power Rangers Konusu Nedir?

Power Rangers, beş gencin bir araya gelerek Dünya’yı kurtarmalarını konu ediniyor. Dünya’ya uzaylıların gelmesi üzerine güçlerini bir araya getiren bu beş genç Dünya’yı kurtarmak adına savaş veriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Dacre Montgomery (Jason Lee Scott ), Rj Cyler (Billy Cranston ), Naomi Scott (Kimberly Hart ), Becky G (Trini ), Ludi Lin (Zack Taylor) gibi isimler yer alıyor.