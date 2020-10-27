İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Power Rangers TV'de ilk kez Star TV'de

90'lı yılların popüler dizisi Power Rangers'ın sinemaya uyarlanmış versiyonu bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak. Film beş gencin uzaylılarla olan mücadelesini konu ediniyor.

27 Ekim 2020 Salı 17:59
Power Rangers TV'de ilk kez Star TV'de
Takip Et:

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Power Rangers’ın konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon dizisi olan Power Rangers’ın sinema versiyonu olan film ise 2017 yılında vizyona girmiş. Film bu akşam saat 20'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.


Power Rangers Konusu Nedir?

Power Rangers, beş gencin bir araya gelerek Dünya’yı kurtarmalarını konu ediniyor. Dünya’ya uzaylıların gelmesi üzerine güçlerini bir araya getiren bu beş genç Dünya’yı kurtarmak adına savaş veriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Dacre Montgomery (Jason Lee Scott ), Rj Cyler (Billy Cranston ), Naomi Scott (Kimberly Hart ), Becky G (Trini ), Ludi Lin (Zack Taylor) gibi isimler yer alıyor.



Son Güncelleme: 27.10.2020 17:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PowerrangersStartv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Power Rangers TV'de ilk kez Star TV'de
Eşkiya dizisi Kubilay kimdir?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
2020 yılı Malta asgari ücreti
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi ne zaman başlayacak?
Kefilsiz kredi nasıl çekilir? Bankaların kefilsiz kredi limitleri
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2020 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Emeklilere 355 TL zam kapıda! İntibak zammı ile neler değişecek?
Kimler rapor parası alabilir? Kaç günlük rapor parası ödenir?
Chp olağan kongresi ne zaman yapılacak? Kılıçdaroğlu'na kimler rakip olacak?
Azize neden yok? Dizi neden yayınlanmadı? Kanal D yayın akışında neden yok? Yeni bölüm Azize hangi gün yayınlanacak?
Ünlülerin sır gibi sakladıkları güzellik bakımları
Sokağa çıkma yasağında toplu taşımalardan hangileri çalışacak?
0,99 faiz oranı ile konut kredisi yapılandırma yapan banka varmı? Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank yapılandırması olacak mı?
Emekli maaşları ayın kaçında ödenir? 2020 Emekli maaşı ne zaman bağlanır?
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel kimdir, nereli yaşı kaç?
Part time çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı şartları nedir? 2020
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
Renault Megane marka araçlarda Ekim ayına özel kampanya!
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.