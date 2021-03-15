Potemkin Zırhlısı filmi konusu ve oyuncuları

Dünyanın en önemli filmleri arasında bulunan, bu akşamekranlarında izleyici ile buluşacak. İzleyiciler Potemkin Zırhlısı filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Potemkin Zırhlısı filmi Dünya sinema tarihinin en önemli filmleri arasında gösterilmektedir. Ruslarla Japonlar kıyasıya bir savaş içerisine girmişlerdir. Bu savaş sırasında Çarlık ordusu yenilgiye uğramıştır ve tarihinin en güçsüz dönemini yaşamaktadır. Ayrıca kendi içerisinde de köylü ayaklanmaları ile uğraşmaktadır. Bu durum onları daha güçsüz yapar. Askerler de sürekli savaşmaktan öfkelenmiştir. Çünkü askerlerin yatakları, çalışma şartları, yedikleri ve içtikleri gerçekten dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Potemkin Zırhlısı adlı gemide 27 Haziran 1905 yılında büyük bir isyan meydana gelir. Askerler ve Denizciler tarafından organize edilen bu isyan, yönetime karşı ilk tepkidir. Bu isyan sonucunda Büyük Ekim Devrimine giden yol açılmış olur. Mürettebat gemiye Kızıl bayrağı çekmiştir. Sonrasında işçi grevlerinin fazlası ile yapıldığı bir şehre giderler. Dolayısıyla bu ayaklanma sonunda zaferle sonuçlanmış olur. Akşam boş vaktiniz varsa mutlaka bu filmi vakit ayırmanızı tavsiye ediyoruz.