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Post Mortem No One Dies in Skarnes dizisinin konusu nedir?

Netlfix içerisinde birçok dizi yer almaktadır. İskandinav yapımı dizilerin sayısı giderek artmaktadır. İskandinav yapımı dizi olan Post Mortem No One Dies in Skarnes dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Netflix'in yeni dizisi olan Post Mortem No One Dies in Skarnes'e ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Post Mortem: No One Dies in Skarnes dizisinin konusu...

23 Aralık 2021 Perşembe 16:23
Post Mortem No One Dies in Skarnes dizisinin konusu nedir?
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Netflix platformunda İskandinav yapımlı dizilerin sayısı giderek artmaktadır. En dikkat çeken İskandinav yapımı dizi Ragnarok oldu. 25 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan Post Mortem No One Dies in Skanes dizisinin konusu merak ediliyor. Post Mortem No One Dies in Skanes dizisinin konusu nedir?

Post Mortem No One Dies İn Skanes dizisi

Hikayenin merkezinde Live Hallangen adında genç bir kadın var. Hayali süreç Norveç'in Skanes kasabasında geçiyor ve Live'ın ölümüyle başlamak ilginç. Genç kız, polis Judith ve Lenart tarafından terk edilmiş bir bölgede ölü bulundu ve otopsi için sevk edildi. Post Mortem'i ilginç kılan ilk gelişme, genç bir kadının bıçaklanmasıyla yaşandı. Ölümden dirilen insanlar arasında adını yazdıktan sonra Live aniden uyandı ve adını açıkladı. Ve gerçekten sağlıklı, enerjik ve mutlu.

Yönetmenliğini Harald Zwart ve Peter Holmson'ın yaptığı dizide ilk dikkat çeken detay merkez olarak sahneydi ancak yaratılan dramatik atmosfer daha ön plandaydı. Ölümden uyanan bir insan hakkında olmasına rağmen, Live'ın ebeveynleri, eğlence dizileri yapmanın etkileyici rolleri olarak göz kamaştırıyor.

 ölümden dönen bir kişi Şu anda çalıştığı sağlık ocağına dönen Live, canlılığı ve etkileyici duruşuyla "hiçbir şey olmamış" gibi hayatına devam ediyor. Ancak ilerleyen dakikalarda meydana gelen olaylar sayesinde vampir olduğunu anlamıştır. Dizi boyunca kendinden kaçma ve sonra diğer yaratıklardan kaçma sorunuyla uğraşmak zorunda kalır...

Dizide  son zamanlarda izlediğiniz  bir numaralı ilk dizi olmayacak. Üstelik şimdiye kadar bahsettiğim hikaye akışının dönüşü "süper korkutucu" değil. Komedi sahnelerine dayalı bir bütünlük sunuyor, ardından baba oğul dramının temalarını ortaya çıkarmayı hedefliyor ve son olarak Live aracılığıyla vampir temasını gözler önüne seriyor. Bir yandan küçük kızın meçhul mücadelesine odaklanırken, diğer yandan küçük kasabada gerçekleşen ilginç dedektif oyunlarını görmemizi sağlıyor.

Dizinin kadrosunda bulunan isimler şu şekildedir;

Kathrine Thorborg Johansen – Live

Elias Holmen Sørensen – Odd

André Sørum – Reinert

Kim Fairchild – Judith

Sara Khorami – Rose

Øystein Røger – Dr. Sverre

Maria Grazia Di Meo – Alex

Benhard Anø – Frode

Marianne Jonger – Marianne


Son Güncelleme: 23.12.2021 16:23
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Netflix Post Mortem : No One Dies In Skarnes Dizisinin KonusuNetflix Iskandinav Yapımı Diziler
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