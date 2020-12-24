Popüler Dizi Sol Yanım’ın Çekimleri Nerede Yapılmakta? Özel Kuzey Üniversitesi Gerçek Bir Okul Mu?

Ekranlara henüz yeni merhaba demiş olmasına rağmen, izleyiciler tarafından çok sevilen ve populer olan Sol Yanım dizisinin çekimleri nerede yapılmakta, dizide adı geçen Özel Kuzey Üniversitesi gerçek bir okul gibi sorular izleyicilerce merak konusu oldu. İşte detaylar...

Sol Yanım dizisinin çekimleri İstanbul Beşiktaş’ta yapılmakta. İstanbul’un farklı bölgelerinde de çekimi yapılan sahneler de dizide yer almakta. Kutlusoy ailesinin göz kamaştıran ve yeri merak edilen evi de Anavutköyde.

Çokça merak edilen sorulardan biri de Kuzey Üniversite’si nerede sorusu oldu. Aslında Kuzey Üniversitesi gerçek bir üniversite değil ve çekimleri özel bir lisede yapılmakta. Lise Beşiktaş Cihannüma lokasyonunda bulunuyor fakat pandemi nedeni ile lisenin tam konumu paylaşılmıyor.