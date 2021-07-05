Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu

Pompeii filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Pompeii filmi Milattan Önce 79 yılına ışık tutuyor.

Pompeii filmi konusu

Milattan Önce 79 yılında Vesuvius volkanının patlaması antik Pompeii şehrini tehdit etmektedir. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples’e gidecek bir gemide çalışırken bu patlamayı görür. Bu olayı gördükten sonra dünyanın ateş ve küller nedeniyle yok olacağını düşünür.

Milo aşık olduğu Flavia da artık yıkılan şehirde hayattını kurtarmak için sığınacak yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmek için baskı altındadır. Ancak Flavia aşkı Milo için direnmektedir. Milo şehre geri dönüp aşkını kurtarmak için hayatını ortaya koyacaktır.

Pompeii filmi oyuncu kadrosu

Kit Harington,

Carrie-Anne Moss,

Emily Browning,

Adewale Akinnuoye-Agbaje,

2014 yılında vizyona giren Pompeii filminin yönetmen koltuğunda Paul Anderson yer alıyor. Aksiyon, dram ve macera türündeki film bu akşam televizyon ekranlarında olacak.