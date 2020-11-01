Polat ( Necati Şaşmaz ), Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılacak mı? ATV'den EDHO açıklaması!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın kadrosuna, Necati Şaşmaz’ın canlandırdığı Polat Alemdar karakterinin dahil olacağı haberleri çıkmıştı. Dizinin yazar ve çekim ekibinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Polat Alemdar EDHO kadrosuna katılacak mı?

Milliyet Gazetesi köşe yazarı Ali Eyüboğlu, ‘’Necati Şaşmaz, EDHO’da mı? başlıklı yazısında çekim ekibinden aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibiyle Kurtlar Vadisi ekibinin aynı olması iddiaları güçlendirmişti. Bir süredir kavgalı olan EDHO’nun senaristi Raci Şaşmaz ile Necati Şaşmaz’ın barışması ve dizinin konu olarak birbirine çok benzemesi de Necati Şaşmaz’ın kadroya katılma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermişti.

Ancak Ali Eyüboğlu’nun ekip ile yaptığı görüşmelerde, Necati Şaşmaz’ın kadroya katılmasının yalnızca fanların isteği olduğu ve çıkan haberlerin doğru olmadığı öğrenildi. EDHO ekibi, şu an gündemlerinde böyle bir konunun yer almadığını açıkladı.