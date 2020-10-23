Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine gelecek mi? Necati Şaşmaz Edho’ya ne zaman katılacak?

Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Gelecek mi?

Kurtlar Vadisi dizisinden Çakır ve Polat ikilisini tanımayacak kimse yoktur. Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile dizide Çakır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, çok iyi bir ikili oldu ve reytingleri alt üst etmişti. Kurtlar Vadisinin yayın hayatı son buldu Oktay Kaynarca yeni bir ekiple Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde başrol olarak yer almaktadır. Yapımcının en çok istediği, bu ikilinin yeniden bir arada yer almasıydı. Görünen o ki yapımcının hayali gerçek olacak ve Polat Alemdar diziye konuk olarak gelecek.

Necati Şaşmaz Edho’ya Ne Zaman Katılacak?

Kurtlar vadisi ile özdeşleşen Necati Şaşmaz, dizi ve magazin dünyasında dizinin yeniden başlayacağı konusunda haberler epey süredir konuşulmakta. Dizi sadece ülkemizde değil Balkanlar ve Ortadoğu’da da ciddi bir üne kavuşurken Oktay Kaynarca ile samimi arkadaşlıkları olan Necati Şaşmaz, eşkıya dizisinde bir süre rol alacak. Uzun süreden beri ekranlarda yan yana gelmemiş olan ikilinin hayranları bu duruma sevinecek gibi duruyor.

Necati Şaşmaz Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisinde hangi karakter olacak?

Necati Şaşmaz bildiğiniz gibi “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi Pusu” dizilerinde gizli devlet adamı olarak görev yapmış ve mafya ile devlet arasında önemli bir rol oynamıştır. Sırasıyla yeraltı dünyasının isimlerini saf dışı bırakan ve devleti içeriden devirmek isteyenlerle sürekli mücadele eden Polat Alemdar, kendisine her konuda yardım eden ve yeraltı dünyasına ağır darbeler vuran Çakır'la iyi bir ikili oldu. Devletçi yapısıyla tanınan Polat Alemdar, Kurtlar Vadisi dizisinin ardından benzer bir karakterle dizide karşımıza çıkacak ve Mafya yerleşimine sahne olan dizide gizli devlet adamı olarak masaya oturacak.

Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Kaç Bölüm Oynayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna alınacak olan Necati Şaşmaz dizide Polat Alemdar karakteri olarak karşımıza çıkacak, dizide kaç bölüm oynayacağı tam olarak bilinmemektedir. Ancak masada söz sahibi olacağı bölümleri izleyeceğiz ve Hızır Çakırbeyli'yi kontrol etmeye devlet tarafından yetkilendirilmiş ve her şeyi bilen bir kişi olarak yumruğuyla masaya vuracak, devletin haklarını ve hukuku bilinmeyen kuvvetlere karşı savunacaktır. Necati Şaşmaz ile aksiyon dolu sahneler Eşkıya dizisinde bizi bekliyor. Necati Şaşmaz Edho dizisinde kaç bölüm olacağını, hangi bölümde yer alacağını sizlere anlatacağız, bununla ilgili bazı bilgiler olduğunda sitemizde sizleri bilgilendireceğiz.

Polat Alemdar Eşkıya (EDHO) Dizisi Hakkında Yorum ve Görüşler

Uzun süredir ekranlarda olmayan Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar olarak Eşkıya dizisinde rol alması çok iyi bir haber. Pana filminin sahibi Necati Şaşmaz, 2021 yılında Kurtların Kaos Vadisi dizisi ile gösterilecek olsa da, belki de gösteri öncesinde boy göstererek hayranlarına tekrar merhaba demek için Eşkıya dizisinde konuk oyuncu olarak yer alacak ve muhtemelen Polat Alemdar 5-6 bölüm dizide rol alacaktır.