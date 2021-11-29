İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor

Netflix'in animasyon dalındaki filmi Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları)'nın tekrar seyircisiyle buluşması, ekranlarda eski çocukluk anılarımızı tekrar hatırlatıyor. 2020'de yayınlanan film, pandemi sebebiyle seyircisiyle buluşma fırsatını yeni yakalıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

29 Kasım 2021 Pazartesi 03:08
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor
Takip Et:

Netflix'in animasyon alanındaki filmlerinden olan Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları), birçok kişiyi çocukluk yıllarına götürüyor. Filmin yönetmen koltuğunu Tetsuo Yajima ve Atsuhiro Tomioka paylaşıyor. 

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları)'da bilindik karakterler olan Pikachu, Ash ve Koko ön planda olurken tema arkadaşlık, dostluk, kardeşlik ve aşk gibi konuları kapsıyor. 

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları), ilk gösterimini 2020 yılında Japonya'da yaptı. Daha sonra covid-19 virüsü salgınıyla birlikte gösterimi ertelendi. Ancak Netflix sayesinde Pokemon severler de filmle buluşmuş oldu. Filmin IMDb puanı ise 7,0 olarak belirleniyor. 


Son Güncelleme: 29.11.2021 03:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pokemon The Movie: Secrets Of The JunglePokemon Filmi 2021Pokemon Netflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Flash TV'nin sahibi kim , televizyon kanalı kime ait?
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum
Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel netfix dizisinin konusu nedir ?Burari Vakası Bir Ailenin Gizemli Ölümü belgesel hakkında yorum

Popüler Haberler

Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor
Masumiyet dizisindeki Asu kim? Kimya Gökçe Aytaç kim, kaç yaşında?
Netflix dizisi Mytho konusu nedir? Netfix dizisi Mytho oyuncuları
Yalancılar ve Mumları dizisinin konusu nedir?
İş kazası ve meslek hastalığı geçiren sigortalıların hakları nelerdir? Kimler yararlanabilir?
Çorum Belediyesi yardım parası nedir, kimler başvuru yapabilir?
Metal İnşaat İşçisi maaşı ne kadar?
Netflix dizisi Another Life konusu nedir? Another Life oyuncuları
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 29 Kasım 2021 Pazartesi evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2021 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
Titane filminin konusu nedir? Film ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir?
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
27 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
MGM Türkiye geneli 27 Kasım 2021 Cumartesi il il hava durumu tahminleri: Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı Maaşı Ne Kadar?
Deprem mi oldu? 28 Kasım 2021 Pazar Bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi 28.11.2021
Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz film konusu, yorumu ve incelemesi
Buhar kazanı operatörü ve kazan ateşçisi maaşları ne kadar?
Rüyada kedi görmek ne anlama gelir? Rüyadaki kedi neye işaret eder ?
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi maaşları ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.