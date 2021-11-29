Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor

Netflix'in animasyon alanındaki filmlerinden olan Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları), birçok kişiyi çocukluk yıllarına götürüyor. Filmin yönetmen koltuğunu Tetsuo Yajima ve Atsuhiro Tomioka paylaşıyor.
Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları), ilk gösterimini 2020 yılında Japonya'da yaptı. Daha sonra covid-19 virüsü salgınıyla birlikte gösterimi ertelendi. Ancak Netflix sayesinde Pokemon severler de filmle buluşmuş oldu. Filmin IMDb puanı ise 7,0 olarak belirleniyor.
Son Güncelleme: 29.11.2021 03:08