Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları) seyircisiyle buluşuyor

Netflix'in animasyon alanındaki filmlerinden olan Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları), birçok kişiyi çocukluk yıllarına götürüyor. Filmin yönetmen koltuğunu Tetsuo Yajima ve Atsuhiro Tomioka paylaşıyor.

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları)'da bilindik karakterler olan Pikachu, Ash ve Koko ön planda olurken tema arkadaşlık, dostluk, kardeşlik ve aşk gibi konuları kapsıyor.

Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle (Pokemon Filmi: Ormanın Sırları), ilk gösterimini 2020 yılında Japonya'da yaptı. Daha sonra covid-19 virüsü salgınıyla birlikte gösterimi ertelendi. Ancak Netflix sayesinde Pokemon severler de filmle buluşmuş oldu. Filmin IMDb puanı ise 7,0 olarak belirleniyor.