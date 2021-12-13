Pokémon Dedektif Pikachu filminin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?

2000’li yılların efsanevi oyun ve anime serisi Pokemon, 2019 yılında vizyona giren Pokemon Dedektif Pikachu filmiyle yeniden karşımıza çıktı. Film, eskiden Pokemon eğitmeni olan Tim isimli bir gencin hikayesi üzerine kuruluyor. Filmin yönetmen koltuğunda Rob Letterman otururken, senaryosunu Dan Henandez ve Benji Samit kaleme alıyor.

Pokemon Dedektif Pikachu filminin konusu

Pokemon Dedektif Pikachu filminde, babası bir dedektif olan 21 yaşındaki Tim’in, babasının ortağı Pikachu ile sürdürdüğü arayışı konu ediniyor.

Tim’in babası Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur. Tim babasını aramak için çabalarken ona, babasının eski Pokemon ortağı Dedektif Pikachu yardım eder. Pikachu sevimli olduğu kadar iyi bir dedektiftir. İkili bu sırrı çözmek için güçlerini birleştirir.

IMDb: 6,6

Pokemon Dedektif Pikachu oyuncu kadrosu

Ryan Reynolds (Dedektif Pikachu)

Justice Smith (Tim Goodman)

Kathryn Newton (Lucy Stevens)

Bill Nighy (Howard Clifford)

Ken Watanabe (Lieutenant Hibe Yoshida)

Chris Geere (Roger Clifford)

Josette Simon (Grams)