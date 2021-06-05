Pınar Bibin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Pınar Bibin hakkında bilgiler

Oyuncu Pınar Bibin merak konusu oldu. Pınar Bibin Baba Candır adlı dizideki rolüyle akıllarda yer edinmişti.

Pınar Bibin kimdir?

1 Ocak 1984 yılında dünyaya gelen Pınar Bibin, Sakarya Üniversitesi Resim bölümünde eğitim almıştır. 2014 yılında Başkent Akademisi’nde oyunculuk eğitim alan Pınar Bibin, ilk kez 2016 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Baba Candır adlı dizide rol almıştır. Bu dizideki Şebnem karakteriyle dikkatleri çeken Pınar Bibin, ilerleyen yıllarda Cereyan, Kayıp İnci gibi filmlerde de rol almıştır.

Güzel oyuncu son olarak yine TRT ekranlarından yayınlanan Vuslat adlı dizide rol almıştır.