PHU TV Seyyar dizisi ne zaman başlıyor? Seyyar dizisi konusu ve oyuncuları

PHU TV’nin yeni yapımlarından Seyyar isimli dizi merakla bekleniyor. Konusundan oyuncu kadrosuna dek birçok detayı belli olan diziye dair detaylar haberimizde…

Seyyar dizisi nerede çekiliyor?

Seyyar dizisinin oyuncuları

Dizi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde çekiliyor. Dizinin çekim yerlerinde değişiklik olabileceği gibi genel olarak çekimler Beyoğlu’nda yapılacak.

Dizide; Ozan Ağaç, Özge Özacar, Erdem Kaynarca gibi oyuncular yer alıyor. Dizinin en çok dikkat çeken yönü ise oyuncu kadrosundaki uyumla özgün konusu oldu.

Seyyar dizisinin konusu

Çekimleri Limon Film tarafından yapılmakta olan dizi gerçek hayat hikayelerinden esinlenmiştir. Tanıtımları yapılan dizinin yakın zamanda başlaması bekleniyor.