Petrol Sevdası konusu nedir? Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu

Ramazan Bayramı’ndan dolayı dizilere ara veren TV kanalları, çeşitli filmleri izleyicilerle buluşturuyor. O filmlerden bir tanesi de TV’de ilk kez yayınlanan Petrol Sevdası filmi. Fox TV’de izleyici karşısına çıkan film, intenet üzerinden araştırılmaya başlandı. Filmin konusunu, oyuncu kadrosunu ve çekildiği yeri araştıran vatandaşlar, film ile ilgili bilgiler edinmek istiyor. Biz de haberimizde Petrol Sevdası filminin konusuna, oyuncu kadrosuna ve çekildiği bölgeye yer verdik. İşte Petrol Sevdası’nın konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

Petrol Sevdası filminin konusu

Saf ve temiz bir genç olan Fikri, muhtarın kızı Emine’ye aşıktır. Fikri, Emine ile evlenip, mutlu bir yaşam geçirmek niyetindedir. Fakat muhtar Selami, Fikri’yi kızının yanında görünce oldukça sinirlenir ve kızını Fikri’den uzaklaştırmak ister. Kızını, Kazım’a vermek isteyen muhtar, Fikri ile Emine’nin arasına girer. Bu olaylardan sonra Fikri rüyasında babasını görür ve babası Fikri’ye tarlalarında hazine olduğunu söyler. Fikri hazineyi aramaya gider ancak bulamaz. Fikri tarladan ayrıldıktan sonra petrol sızıntıları çıkmaya başlar. Fikri köye döndükten sonra Emine’yi kaçırmaya karar verir. O sırada Fikri’nin tarlasında petrol çıkmaya devam eder. Fikri bu iki farklı maceranın arasında sıkışır ve absürd olaylarla karşı karşıya kalır.

Petrol Sevdası filminin oyuncu kadrosu

Halil İbrahim Kurum

Tuğba Melis Türk

Selahattin Taşdöğen

Suat Sungur

Filmin çekildiği yer

Filmin büyük bir bölümü Şanlıurfa’da geçmektedir.