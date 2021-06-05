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Pervin Balcı kimdir, nerede doğmuştur? Pervin Balcı evli mi? Pervin Balcı kaç yaşında?

Pervin Balcı kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Pervin Balcı’nın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:26
Pervin Balcı kimdir, nerede doğmuştur? Pervin Balcı evli mi? Pervin Balcı kaç yaşında?
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Pervin Balcı kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Pervin Balcı’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Pervin Balcı kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Pervin Balcı’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Pervin Balcı aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1965 yılında dünyaya gelen Pervin Balcı, Çanakkale'de doğdu. Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Anasanat Dalı Bölümü mezunudur. 1986'da üniversiteden mezun olduktan sonra Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi, 1988'de Ankara Devlet Tiyatrosu'na atandı.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Sırlar Dünyası dizisiyle kazandı. Başarılı oyuncu 2017 yılında En İyi Televizyon Dizi ve Tiyatro Oyuncusu ödülünü kazandı. Star TV’de yayınlanmış olan Sevdim Seni Bir Kere adlı dizide oynamıştır ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca sesiyle de dikkat çeken deneyimli sanatçı, Yolu Yok adlı bir plak yapmıştır. Çalışmalarını Youtube video sitesinde yayınlamaktadır. Plakta Yolu Yok, Yanarım Aman, At Kadehi, Keyfine Bak, Aklım Almıyor, Düşeriz Dillere, Sende Git, Elinde Güller, Sen Yanımda Olunca ve Sana Mecburum adlı eserlerinde seslendirmesini yapmıştır.

Pervin Balcı tiyatro oyunları

Bir İnce Sızı 1915

Kendime Kıyamam

Türkmen Düğünü

Kazım ile Havva

Mediha

Rumuz Goncagül

Hasan Ağanın Karısı

Mahmut ile Yezida

Savaş Vurgunu Kadınlar

Beyaz Geceler

Ortakçılar

Madalyon

Tepegöz

Oynadığı diziler

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2005 – Belalı Baldız (Sacide)

2005 – Beşinci Boyut

2008 – Arka Sokaklar

2006 – Gönül Yokuşu (Güllü Şan)

2007 – Tek Türkiye (Rabia)

2008 – Akasya Durağı (Ayten Hanım)

2009 – Deniz Yıldızı (Şükran Hanım)

2019 – Sevdim Seni Bir Kere

 

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 16:26
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Pervin BalcıDiziTiyatroKimdirHayatı
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