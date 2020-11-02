Penti Ben de varım reklamında kim oynuyor?

Penti’nin hazırlamış olduğu ‘’Ben de varım, değişime varım’’ sloganlı reklam filminde oynayan kişi merakla araştırılmaya başlandı. Penti reklam filminde oynayan kişi Zeynep Bastıktır.
Zeynep Bastık kimdir?
Murat Dalkılıç’ın ‘’Lüzumsuz Savaş’’ şarkısına vokalistlik yapan Bastık, Dalkılıç’ın da destekleriyle 2014 yılında ilk single’ı ‘’Fırça’’yı yayınlamıştır. Rap şarkıcısı Ezhel’in ‘’Felaket’’ şarkısına yaptığı cover ile büyük bir çıkış yakalayan Bastık , 2019 yılında Anıl Piyancı ile ‘’Bırakman Doğru mu?’’ adlı single yayınlamıştır.
Bastık, 2019 yılında Adidas’ın 2020 yılındaysa Elidor’un reklam yüzü olmuştur.
Son Güncelleme: 02.11.2020 19:34