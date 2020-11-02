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Penti Ben de varım reklamında kim oynuyor?

Penti'nin ''Ben de Varım'' reklamında kimin oynadığı araştırılmaya başlandı. Kısa sürede ilgi odağı olan reklam büyük bir beğeni topladı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:34
Penti Ben de varım reklamında kim oynuyor?
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Penti’nin hazırlamış olduğu ‘’Ben de varım, değişime varım’’ sloganlı reklam filminde oynayan kişi merakla araştırılmaya başlandı. Penti reklam filminde oynayan kişi Zeynep Bastıktır.

Zeynep Bastık kimdir?


 8 Temmuz 1993 tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelen Bastık, henüz üç yaşındayken ailesiyle İzmir’e taşınmıştır. Anne tarafı Anavut kökenli olan Bastık, 2010 yılında İzmir’de bir cover grubuyla profesyonel müzik hayatına başlamıştır. 2012’ye kadar grupla İzmir, Eskişehir ve Bursa’da sahne alan Bastık, bir süre Anadolu Ateşi’nde dansçılık yapmıştır. 

Murat Dalkılıç’ın ‘’Lüzumsuz Savaş’’ şarkısına vokalistlik yapan Bastık, Dalkılıç’ın da destekleriyle 2014 yılında ilk single’ı ‘’Fırça’’yı yayınlamıştır. Rap şarkıcısı Ezhel’in ‘’Felaket’’ şarkısına yaptığı cover ile büyük bir çıkış yakalayan Bastık , 2019 yılında Anıl Piyancı ile ‘’Bırakman Doğru mu?’’ adlı single yayınlamıştır.

Bastık, 2019 yılında Adidas’ın 2020 yılındaysa Elidor’un reklam yüzü olmuştur.




Son Güncelleme: 02.11.2020 19:34
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Anahtar Kelimeler:
PentiBen De VarımZeynep Bastık
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