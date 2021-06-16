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Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?

Pembe Mutlu, Yeşilçam Sinemasının usta isimlerinden birisidir. Peki, Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında? İşte Pembe Mutlu’nun hayatına dair merak edilenler.

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:23
Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?
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Gerçek adı Pembe Gül olan usta oyuncu, 1955 yılı Denizli doğumludur. Denizli doğumlu olan usta oyuncunun babasının ise aslen Giresun’lu olduğu bilinmektedir. Oyuncu, 1981 ile 1993 yılları arasında aktif olarak pek çok sinema filmi ile seyirci ile buluşmuştur. 80’li yıllarda rol aldığı filmler sayesinden adını duyurmayı başarmıştır. Pembe Mutlu, sinema hayatına başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Davaro adlı sinema filmi ile başlamıştır. Bu filmden sonra kariyeri başlayan ve yıldızı parlayan oyuncu, pek çok sinema filminde aranan isimlerden biri haline gelmiştir. Pembe Gül, filmlerdeki doğal ve sade halleri ile sevilmiş, o zamanın en önemli oyuncuları ile aynı yapımlarda yer almış ve önemli yönetmenler ile çalışmıştır.

Pembe Mutlu, özellikle başrollerinde Şener Şen ile İlyas Salman’ın yer aldığı Çiçek Abbas isimli sinema filminde canlandırdığı Nazlı karakteri ile izleyicinin gönlünü fethetmiştir. Oyuncu Davaro isimli filmde de Cano karakterini oynamıştır.

Pembe Mutlu, neredeyse on iki yıllık sinema kariyeri süresince yüze yakın filmde yer almış, dram ile komedi türlerinde canlandırdığı karakterler ile Türk Sinema hayatına damga vuran isimler arasında olmuştur. Oyuncu on iki yıllık kariyer hayatından sonra, oyunculuktan uzak durarak yalın bir hayat yaşamaya karar vermiştir.

Pembe Mutlu’nun yer aldığı sinema filmleri:

  • 1973 – Silah Arkadaşları
  • 1981 – Davaro (Cano)
  • 1981 – Feryada Gücüm Yok (Pembe Mutlu)
  • 1981 – Kanlı Nigar (Bedide)
  • 1981 – Makber (Pembe)
  • 1981 – Şaka Yapma (Jale)
  • 1982 – Baş Belası (Hakan’ın Ablası)
  • 1982 – Elveda Dostum (Ayşe)
  • 1982 – Gurbet Kuşları (Fatma)
  • 1982 – Islak Mendil (Özlem)
  • 1982 – Son Akın (Ayşegül)
  • 1982 – Soğukoluk
  • 1982 – Tohum ve Toprak (Kamer)
  • 1982 – Çayda Çıra (Zelha)
  • 1982 – Çiçek Abbas (Nazlı)
  • 1982 – Çiçek Dağı
  • 1983 – Ah Şu Kadınlar
  • 1983 – Badi (Nurten)
  • 1983 – Dönme Dolap (Kendisi)
  • 1983 – Kaderimiz
  • 1983 – Ve Recep ve Zehra ve Ayşe (Ayşe)
  • 1983 – Şalvar Davası (Naciye)
  • 1983 – Şaşkın Ördek (Hatice)
  • 1984 – Gurbet (Pembe)
  • 1984 – Çılgın Arzular (Çiçek)
  • 1985 – Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Nurefşan)
  • 1985 – Gözlerden Kalbe (Pembe)
  • 1985 – Halime Gülme (Rüya)
  • 1985 – Köfteci Holding
  • 1985 – Mavi Mavi (Ayşe)
  • 1985 – Muhteşem
  • 1985 – Para Babası
  • 1985 – Sana Öyle Hasretim ki (Sevgi)
  • 1985 – Sensiz Yaşayamam
  • 1985 – Çileli Damat (Gül)
  • 1986 – Ana Hasreti (Filiz)
  • 1986 – Garip 2 (Ayşe)
  • 1986 – Hatırladıkça
  • 1986 – Hesap Günü
  • 1986 – Kabadayı (Cemile)
  • 1986 – Keko Garsonlar Kralı
  • 1986 – Yunus Emre (Gül Hatun)
  • 1986 – Çapkın Baba (Nazlı)
  • 1987 – Acı Hayat
  • 1987 – Acı Çekenler
  • 1987 – Bitmeyen Zulüm
  • 1987 – Cüzzamlı (Yazgül)
  • 1987 – Ezilenler (Şukufe)
  • 1987 – Füze Nuri (Dayı Kızı)
  • 1987 – Kan Çiçek Açtı (Pembe)
  • 1987 – Sevgi Bebeklerim
  • 1987 – Şehirde İki Kadın
  • 1988 – Aptal Aşık (Ceylan)
  • 1988 – Kalbim Ağlıyor
  • 1988 – Melekler Şahidimdir
  • 1988 – Yaşamak (Fahişe Serpil)
  • 1989 – Sabahın İlk Işıkları (Hülya)
  • 1990 – Kiralık Anne (Pembe)
  • 1991 – Git Gidebilirsen (Cazibe)
  • 1992 – Aliye (Nazlı)
  • 1993 – Katil Aramızda (Video)

Son Güncelleme: 16.06.2021 15:23
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