Pembe Mutlu kim? Kaç yaşında?

Gerçek adı Pembe Gül olan usta oyuncu, 1955 yılı Denizli doğumludur. Denizli doğumlu olan usta oyuncunun babasının ise aslen Giresun’lu olduğu bilinmektedir. Oyuncu, 1981 ile 1993 yılları arasında aktif olarak pek çok sinema filmi ile seyirci ile buluşmuştur. 80’li yıllarda rol aldığı filmler sayesinden adını duyurmayı başarmıştır. Pembe Mutlu, sinema hayatına başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Davaro adlı sinema filmi ile başlamıştır. Bu filmden sonra kariyeri başlayan ve yıldızı parlayan oyuncu, pek çok sinema filminde aranan isimlerden biri haline gelmiştir. Pembe Gül, filmlerdeki doğal ve sade halleri ile sevilmiş, o zamanın en önemli oyuncuları ile aynı yapımlarda yer almış ve önemli yönetmenler ile çalışmıştır.

Pembe Mutlu, özellikle başrollerinde Şener Şen ile İlyas Salman’ın yer aldığı Çiçek Abbas isimli sinema filminde canlandırdığı Nazlı karakteri ile izleyicinin gönlünü fethetmiştir. Oyuncu Davaro isimli filmde de Cano karakterini oynamıştır.

Pembe Mutlu, neredeyse on iki yıllık sinema kariyeri süresince yüze yakın filmde yer almış, dram ile komedi türlerinde canlandırdığı karakterler ile Türk Sinema hayatına damga vuran isimler arasında olmuştur. Oyuncu on iki yıllık kariyer hayatından sonra, oyunculuktan uzak durarak yalın bir hayat yaşamaya karar vermiştir.

Pembe Mutlu’nun yer aldığı sinema filmleri: