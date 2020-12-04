Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?

Dünya genelinde sıkı takipçileri bulunan Peaky Blinders dizisinin yeni sezonunun ne zman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. İngiltere’de suç çetesi olan bir ailenin sürükleyici hikayesini konu alan dizinin 6. Sezonunun ne zaman ekranlarda yer alacağı araştırılmaya devam ediliyor.

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Dizinin 5. sezonunun yayınlanmasının ardından çoğu kişi 6. sezonun ekranlarda yer alacağı gün için geri sayıma başlamıştı. Dizinin yeni sezonunun 2021 yılının ortalarına doğru yayınlanacağı düşünülüyor.

Peaky Blinders 5. Sezon Özeti

Dijital platformda izleyici ile buluşan dizinin 5. sezonu toplamda 6 bölümden oluştu. İşte geçen sezonun özeti:

Amerika'dan gelen kötü haber sebebiyle Shelby ailesi, acilen yönetim kurulu bir araya gelir. Ada bir sır saklar. Geçmişlerinden biri, bir gazeteci olarak Tommy ile yüzleşir.

İsimsiz mesajlar korkutucu bir hal alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

Aberama intikam almak için Glasgow'a gider. Tommy, kendisini tehdit eden Mosley’e oyun oynamaya karar verir. Linda’yı aramaya koyulan Arthur kendini kaybeder.

Tommy ateşkes ilan eder ve Jimmy McCaven ile görüşür. Karlı bir iş fırsatı ortaya çıkar. Aberama'dan intikamı ertelemesi ve aşkı ön plana alması istenir.

Ben Younger, Tommy'nin diğer gruplarla alakalı aldığı bilgilerini üstlerine aktardığında beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya kalır. Tommy, akıl hastanesinde olan birisini ziyarete gider.

Michael, bir aile toplantısında makul bir teklifte bulunur. Köstebeğin kim olduğu belirlenir. Tommy, Mosley'i alt etme planında eski bir düşmandan yardım etmesini ister.