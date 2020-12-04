İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan uyarı! 'Dünyayı daha zorlu sorunlar bekliyor'
Son Dakika
DSÖ'den pandemi sonrası için korkutan...
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
Son Dakika
Memura enflasyon zammı ne kadar...
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak edilenler soru ve cevaplar!
Son Dakika
Türkiye'ye gelecek aşı hakkında merak...

Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix platformunda yayınlanan Peaky Blinders'ın yeni sezonunun ne zaman ekranlarda yer alacağı merak edilmeye başlandı. Oldukça fazla hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders dizisinin 6. sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

04 Aralık 2020 Cuma 23:19
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?
Takip Et:

Dünya genelinde sıkı takipçileri bulunan Peaky Blinders dizisinin yeni sezonunun ne zman yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. İngiltere’de suç çetesi olan bir ailenin sürükleyici hikayesini konu alan dizinin 6. Sezonunun ne zaman ekranlarda yer alacağı araştırılmaya devam ediliyor.

Peaky Blinders 6. Sezon Ne /images/haberler/2020/12/z.jpgaman?

Dizinin 5. sezonunun yayınlanmasının ardından çoğu kişi 6. sezonun ekranlarda yer alacağı gün için geri sayıma başlamıştı. Dizinin yeni sezonunun 2021 yılının ortalarına doğru yayınlanacağı düşünülüyor.

Peaky Blinders 5. Sezon Özeti

Dijital platformda izleyici ile buluşan dizinin 5. sezonu toplamda 6 bölümden oluştu. İşte geçen sezonun özeti:

Amerika'dan gelen kötü haber sebebiyle Shelby ailesi, acilen yönetim kurulu bir araya gelir. Ada bir sır saklar. Geçmişlerinden biri, bir gazeteci olarak Tommy ile yüzleşir.

İsimsiz mesajlar korkutucu bir hal alır. Michael'ın sadakati sorgulanır. Tommy, Oswald Mosley'den bir teklif alır.

Aberama intikam almak için Glasgow'a gider. Tommy, kendisini tehdit eden Mosley’e oyun oynamaya karar verir. Linda’yı aramaya koyulan Arthur kendini kaybeder.

Tommy ateşkes ilan eder ve Jimmy McCaven ile görüşür. Karlı bir iş fırsatı ortaya çıkar. Aberama'dan intikamı ertelemesi ve aşkı ön plana alması istenir.

Ben Younger, Tommy'nin diğer gruplarla alakalı aldığı bilgilerini üstlerine aktardığında beklenmedik sonuçlarla karşı karşıya kalır. Tommy, akıl hastanesinde olan birisini ziyarete gider.

 Michael, bir aile toplantısında makul bir teklifte bulunur. Köstebeğin kim olduğu belirlenir. Tommy, Mosley'i alt etme planında eski bir düşmandan yardım etmesini ister.

 

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 23:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Peaky BlindersDizi6. Sezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Konuşanlar sunucusu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlıyor? TV8 Survivor yeni sezonda yarışacağı belli olan yarışmacılar kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
İbo Show'un 5 Aralık Cumartesi 4. bölüm konukları kimler?
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Aralık 2020 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İyi Aile Babası dizi konusu nedir? İyi Aile Babası dizi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? İyi Aile Babası hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!
Blu TV 5-6 Aralık Cumartesi Pazar hafta sonu ücretsiz olacak!

Popüler Haberler

e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı ile izin belgesi başvurusu
Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir?
BİM 5 Aralık 2020 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Aralık 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Aralık 2020 Cumartesi
Pedofili ne için kullanılır, ne demektir?
ALO 182 neden aranmıyor? Hastane randevu numarası neden düşmüyor?
Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 5 oyuncuları, konusu ve Recep İvedik 5 fragmanı
Babalar Gününe Özel Duygusal Babalar Günü Mesajları, Sözleri ve Şiirleri
Masterchef Uğur neden elendi, sosyal medyada ne paylaştı, Uğur neden diskalifiye edildi?
Asgari ücret belirleme komisyonu 2. toplantı ne zaman?
55-60 KPSS puanıyla memur alımı yapan kurumlar
Polis Akademisi 27. dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?
Blu tv ücretsiz üyelik nasıl olur?
Blu TV çöktü mü, giriş yapamıyorum? Blu TV neden açılmıyor?
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? Netflix Peaky Blinders 6. sezon tarihi belli oldu mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.