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Payitaht dizisindeki Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır nereli, yaşı kaç?

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Payitaht dizisindeki Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır nereli, yaşı kaç? haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 23.10.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

23 Ekim 2020 Cuma 19:31
Payitaht dizisindeki Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır nereli, yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit’te Eskidarlı Vahap karakteri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Eskidarlı Vahap karakterine hayat veren Evren Burak Haktanır’ı da araştırırken oyuncunun kaç yaşında olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamit Eskidarlı Vahap kimdir?


Eskidarlı Vahap rolünü Burak Evren Haktanır oynamaktadır. Haktanır 27 Ekim 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Recep İvedik 3 filminde görev alan Haktanır pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Payitaht Abdülhamit dizisine dahil olmadan önce Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazmi Ceylan karakterine hayat vermiştir.

Evren Burak Haktanır’ın görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid-2020
  • Ya İstiklal Ya Ölüm-2020
  • Kimse Bilmez – 2019
  • Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018
  • Sevda Kuşun Kanadında – 2016
  • Çırağın Baskını – 2014
  • Kırıntılar – 2016
  • Recep İvedik – 2010
  • Miraç – 2014
  • Nezih Bir Film – 2017

 



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Payitaht AbdülhamitTRT1Eskidarlı VahapEvren Burak Haktanır
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