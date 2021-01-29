Payitaht dizisinde Eskidarlı Vahap karakterini Evren Burak Haktanır canlandırıyor

TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit’te Eskidarlı Vahap karakteri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Eskidarlı Vahap karakterine hayat veren Evren Burak Haktanır’ı da araştırırken oyuncunun kaç yaşında olduğu araştırılmaya devam ediyor.
Payitaht Abdülhamit Eskidarlı Vahap kimdir?
Payitaht Abdülhamit dizisine dahil olmadan önce Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazmi Ceylan karakterine hayat vermiştir.
Evren Burak Haktanır’ın görev aldığı yapımlar
- Payitaht Abdülhamid-2020
- Ya İstiklal Ya Ölüm-2020
- Kimse Bilmez – 2019
- Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018
- Sevda Kuşun Kanadında – 2016
- Çırağın Baskını – 2014
- Kırıntılar – 2016
- Recep İvedik – 2010
- Miraç – 2014
- Nezih Bir Film – 2017
Son Güncelleme: 29.01.2021 19:31