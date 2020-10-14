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Payitaht dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler

TRT 1 kanalının sevilen tarih dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alan Fatma Sultan kimdir ortaya çıktı. Fatma Sultan karakterini canlandıran Alara Turan hakkında bilgilere içeriğimizde yer verdik.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:05
Payitaht dizisi Fatma Sultan kimdir? Alara Turan hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisinin kadrosuna dahil olan Fatma Sultan karakteri izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Fatma Sultan, 5. Murat’ın kızı ve Abdülhamid’in yeğenidir. Diziye Fatma Sultan karakteri ile dahil olan oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır.

Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan kimdir?


Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine hayat veren oyuncunun gerçek adı Alara Turan’dır. Daha önce Kardeş Çocukları ve Çukur dizilerinden tanıdığımız Turan, 14 Eylül 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Güzel oyuncu tiyatro eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Alara Turan 1,68 boyunda ve 58 kg ağırlığındadır.



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1Payitaht AbdülhamidAlara TuranFatma Sultan
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