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Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Gerçek adı ne? Evren Burak Haktanır oynadığı diziler

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi PAyitaht Abdülhamit'te ki Eskidarlı Vahap karakteri merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir? sorularını araştırıyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi 10:02
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Gerçek adı ne? Evren Burak Haktanır oynadığı diziler
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TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit’te Eskidarlı Vahap karakteri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Eskidarlı Vahap karakterine hayat veren Evren Burak Haktanır’ı da araştırırken oyuncunun kaç yaşında olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamit Eskidarlı Vahap kimdir?


Eskidarlı Vahap rolünü Burak Evren Haktanır oynamaktadır. Haktanır 27 Ekim 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Recep İvedik 3 filminde görev alan Haktanır pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Payitaht Abdülhamit dizisine dahil olmadan önce Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazmi Ceylan karakterine hayat vermiştir.

Evren Burak Haktanır’ın görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid-2020
  • Ya İstiklal Ya Ölüm-2020
  • Kimse Bilmez – 2019
  • Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018
  • Sevda Kuşun Kanadında – 2016
  • Çırağın Baskını – 2014
  • Kırıntılar – 2016
  • Recep İvedik – 2010
  • Miraç – 2014
  • Nezih Bir Film – 2017

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 10:02
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Evren Burak HaktanırEskidarlı VahapTRT1Payitaht Abdülhamit
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