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Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır yaşı ve oynadığı diziler

Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır yaşı ve oynadığı diziler haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 4 Haziran 2021 Cuma günü de gündemde! Siz de Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır yaşı ve oynadığı diziler haberi için 4 Haziran 2021 Cuma tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:30
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır yaşı ve oynadığı diziler
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TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit’te Eskidarlı Vahap karakteri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Eskidarlı Vahap karakterine hayat veren Evren Burak Haktanır’ı da araştırırken oyuncunun kaç yaşında olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamit Eskidarlı Vahap kimdir?

Eskidarlı Vahap rolünü Burak Evren Haktanır oynamaktadır. Haktanır 27 Ekim 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Recep İvedik 3 filminde görev alan Haktanır pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Payitaht Abdülhamit dizisine dahil olmadan önce Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazmi Ceylan karakterine hayat vermiştir.

Evren Burak Haktanır’ın görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid-2020
  • Ya İstiklal Ya Ölüm-2020
  • Kimse Bilmez – 2019
  • Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018
  • Sevda Kuşun Kanadında – 2016
  • Çırağın Baskını – 2014
  • Kırıntılar – 2016
  • Recep İvedik – 2010
  • Miraç – 2014
  • Nezih Bir Film – 2017

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:30
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Payitaht AbdülhamitTRT1Eskidarlı VahapEvren Burak Haktanır
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