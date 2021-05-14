İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...

Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır rol aldığı yapımlar ve biyografisi konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır rol aldığı yapımlar ve biyografisi ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:30
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit’te Eskidarlı Vahap karakteri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Eskidarlı Vahap karakterine hayat veren Evren Burak Haktanır’ı da araştırırken oyuncunun kaç yaşında olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamit Eskidarlı Vahap kimdir?

Eskidarlı Vahap rolünü Burak Evren Haktanır oynamaktadır. Haktanır 27 Ekim 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Recep İvedik 3 filminde görev alan Haktanır pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Payitaht Abdülhamit dizisine dahil olmadan önce Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazmi Ceylan karakterine hayat vermiştir.

Evren Burak Haktanır’ın görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid-2020
  • Ya İstiklal Ya Ölüm-2020
  • Kimse Bilmez – 2019
  • Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018
  • Sevda Kuşun Kanadında – 2016
  • Çırağın Baskını – 2014
  • Kırıntılar – 2016
  • Recep İvedik – 2010
  • Miraç – 2014
  • Nezih Bir Film – 2017

 


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Payitaht AbdülhamitTRT1Eskidarlı VahapEvren Burak Haktanır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Doğu yeni sezon yayınlanacak mı? Doğu dizisi yeni sezon ne zaman?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Didem Arslan Yılmaz Musa Çiftçi nerede, bulundu mu?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Mucize Doktor ne zaman final yapacak? Mucize Doktor neden final kararı aldı?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Love, Death Robots 2. sezonda neler olacak?
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??
Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı? 14 Mayıs Arka Sokaklar bu hafta neden yok, neden yayınlanmıyor??

Popüler Haberler

Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Emanet 181.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Kırmızı Oda dizi oyuncusu Nihal kimdir? Esra Ronabar hakkında bilgiler
14 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz reyting birincisi kim oldu?
TV yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Akrep dizisi Şahin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor?
Akrep dizisi Berna (Başak Daşman) kimdir?
Akrep dizisi Hacer karakteri kimdir? Demet Gül kimdir, nereli, kaç yaşında?
Akrep Merve karakterini kim canlandırıyor? Müge Su Şahin kimdir?
Bim Miele süpürge alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Sicil affı ne zaman çıkacak ve kimleri kapsayacak? 13 Mayıs 2021 Perşembe Sicil affı son dakika gelişmeleri
iPhone garanti tarihi süresi hesaplama işlemi
Türkan Hanım'ın Konağı dizisine katılan Seyhan Taşdemir kimdir? Güliz karakteri kimdir?
Seksenler dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı nedir? Ecmel İs nereli, yaşı kaç?
Akrep dizi oyuncusu Hizmetçi kimdir? Demet Gül hakkında bilgiler
Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2021 Cuma Hangi maç hangi kanalda?
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?
Arka Sokaklar yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? Gerçek adı ne? İlhan Şen oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.