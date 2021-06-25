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Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli, kaç yaşında?

25 Haziran Cuma 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli, kaç yaşında? konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 25 Haziran 2021 Cuma tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 19:30
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli, kaç yaşında?
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TRT 1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit’te Eskidarlı Vahap karakteri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Eskidarlı Vahap karakterine hayat veren Evren Burak Haktanır’ı da araştırırken oyuncunun kaç yaşında olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamit Eskidarlı Vahap kimdir?

Eskidarlı Vahap rolünü Burak Evren Haktanır oynamaktadır. Haktanır 27 Ekim 1986 yılında İstanbul’da doğmuştur. Recep İvedik 3 filminde görev alan Haktanır pek çok dizi ve film projesinde görev almıştır.

Payitaht Abdülhamit dizisine dahil olmadan önce Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Nazmi Ceylan karakterine hayat vermiştir.

Evren Burak Haktanır’ın görev aldığı yapımlar

  • Payitaht Abdülhamid-2020
  • Ya İstiklal Ya Ölüm-2020
  • Kimse Bilmez – 2019
  • Mehmetçik Kut’ül Amare – 2018
  • Sevda Kuşun Kanadında – 2016
  • Çırağın Baskını – 2014
  • Kırıntılar – 2016
  • Recep İvedik – 2010
  • Miraç – 2014
  • Nezih Bir Film – 2017

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 19:30
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Payitaht AbdülhamitTRT1Eskidarlı VahapEvren Burak Haktanır
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