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Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?

Payitaht Abdülhamit dizisine yeni katılan oyuncu Altan Erkekli hakkında her şeyi bu haberden okuyabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 22:07
Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
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Bu haberde siz sevgili okuyucularımıza Trt’nin gündemde beğenilerek izlenen dizisi Payitaht Abdülhamit’e yeni iştirak eden Enest Cassel karakterinden ve Enest Cassel karakterinin tarihte gerçekten bulunup bulunmadığı konusundaki araştırmalarımızı sunacağız. Payitaht Abdülhamit Enest Cassel kim? Tarihte gerçekten böyle bir kişilik var mı? Payitaht Abdülhamit Enest Cassel’in gerçekte ismi ve soy ismi hakkında merak edilenlere cevap vereceğiz.

Payitaht Abdülhamit Enest Cassel adındaki oyuncunun karakteri gerçekte var mıdır?

İngiliz Kralı’nın yakın arkadaşı Alman defterdarlık müsteşarı olan Cassel, tüm dünyada tanınan çok meşhur bir bankerdir. Önceleri Mısır’da çalışmış ve sahip olduğu işletmeler için bir sömürge sistemi oluşturmuştur. Cassel, ekranlarda çok izlenilen bu dizide Sultan Abdülhamit’le bir yatırımcı gibi tanışacaktır. Osmanlı Devletinin daha önce kurulmayan farklı bir düzenle mali açıdan çökebileceğini düşünür ve bundan dolayı da yeni birlikler oluşturacaktır. Dünya politikasıyla çok ilgili olan Cassel çoğu şeyi biliyordur ve hoş görünen, yakışıklı biridir.

Cassel tarihte gerçekten bulunuyor mu?

Dizide yatırımcı ve meşhur bir banker olarak tanıyacağımız Cassel, gerçek geçmişte de ismi geçmektedir ve bundan dolayı yeni karakter diziye başlamıştır.

Enest Cassel kim?

Gündemdeki çok beğenilerek izlenen dizide banker Enest Cassel’e başarılı oyuncumuz Altan Erkekli canlandırmaktadır. Dizinin fanları Enest Cassel’i ve de bu karakteri canlandıran başarılı oyuncumuz Altan Erkekli’yi fazlasıyla merak etmiş ve araştırmışlardır. Biz de sizin isteğinizle başarılı oyuncu Altan Erkekli’yi daha iyi tanıyacağız ve başarılı oyuncu Altan Erkekli kimdir? Önceki çalıştığı diziler hangileridir? Yaşı Kaçtır? Kullandığı sosyal medya hesapları nedir? ve benzeri sorulara yaptığımız araştırmalarla cevap vereceğiz.

Altan Erkekli Kimdir?

Başarılı oyuncumuz Altan Erkekli 1955 yılında doğmuştur ve 65 yaşındadır. Ortaokuldan itibaren tiyatroya yoğun ilgisi olan başarılı oyuncumuz bulunduğu yaşam şartlarından dolayı tiyatrodan vazgeçmek durumunda kalmıştır ve mühendis olmayı tercih etmek zorunda kalan oyuncumuz sonrasında lise öğretmeninin ricası ve yoğun ısrarıyla inşaat mühendisliğinden vazgeçerek Başkent’te Ankara Üniversitesi’nde Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Çoğu tiyatro merkezinde ve oyununda emeği olan başarılı oyuncunun bu konuda birçok ödülü bulunmaktadır. Sinema ekranlarında ilk kez 1982’de bulunan oyuncu, Dolap Beygiri filmiyle profesyonelliğe ilk adımını atmıştır. Öncelerde Kara Ekmek, Ayla, Afilli Aşk gibi ismi duyulan ve beğenilerek izlenen projelerde yer alan başarılı oyuncumuz bu sezonda Trt’te sevilerek izlenen Payitaht Abdülhamit dizisine oyuncu olarak 135. bölümde katılmıştır.

Altan Erkekli rol aldığı diziler

Afili Aşk (Muhsin Yiğiter, 2019)

Dengi Dengine (TRT1,2019)

Vurgun (Erdoğan, 2018)

Bozkır (Blu Tv, 2018) Fatih (2017)

Nerdesin Birader

Hangimiz Sevmedik (Münir)

Kara Ekmek

Şen Yuva (2010)

Yalan Dünya

Bir İstanbul Masalı (2003)

Havada Bulut (2003)

Kurtuluş (1994)

Bir Demet Tiyatro (2001-2002, 2006-2007)

Beyaz Gelincik ( 2005-2007, Halil Aslanbaş)

 

Altan Erkekli İnstagram hesabı kullanıcı adı nedir?

Payitaht Abdülhamit dizisinde Enest Cassel karakterini canlandıracak olan başarılı oyuncu sosyal medya uygulamsı olan instagramı da etkin bir şekilde kullanmaktadır. İnstagram kullanıcı adı ise @altan_erkekli

Altan Erkekli evli midir?

Başarılı oyuncu 1987’de Şebnem Gürsoy ile dünya evine girmiştir. 1989 yılında ise ilk evladını kucağına alan evli çift anlaşmazlıklardan dolayı 1991’de birbirlerinden ayrılmışlardır. Başarılı oyuncu sonrasında 1997’de şu anki eşi olan Ebru Erkekli’yle evlenmiştir ve bu evlilikten de Can adında bir çocuğu vardır.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:07
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AltanerkekliPayitahtabdülhamitYenikarakter
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