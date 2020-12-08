İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?

TRT 1 ekranlardın yayınlanan ve oldukça beğenilerek izlenilen Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak edilmeye başlandı. Tarihi dizinin hangi şehirde çekimlerinin yapıldığı merak konusu oldu. Dizinin hayranları çekim için kullanılan sarayın nerede bulunduğunu araştırmaya devam ediyor.

08 Aralık 2020 Salı 22:45
Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta Cuma günü seyircileri ekranların başına toplamaya devam ediyor. Dizinin yakın takipçileri, dizinin çekimlerinin nerede yapıldığını merak etmeye başladı. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarını anlatan bu tarihi dizi hem giyilen kostümleriyle hem de çekimi yapılan saraylarla dikkatleri çekmeyi başardı. Birçok vatandaş bu dizinin çekimlerinin nerede yapıldığını araştırmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer İzmit’te bulunan Seka Film Platosu içerisinde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Yalova ve İstanbul’un tarihi mekanlarında da çekimleri yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Payitaht AbdülhamidDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı

Popüler Haberler

Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
4 Kardeşin Hayatlarını Konu Alan Kardeşlerim Dizisi ATV Ekranlarında
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Doğru spor ayakkabı nasıl seçilir? Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 engelli raporu sorgulama tc ile
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Mucize Doktordaki Ezo Karakteri Kimdir? Sera Kutlubey Kimdir?
Gönül Dağı İsmet kimdir? Ali Toptaş kimdir?
Yasak Elma'ya katılan Feride kimdir? Gülenay Kalkan kimdir?
Kolej Rüyası dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Türk Telekom faturasız hatlar için en uygun tarifeler
Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? E-devlet sistemi ile nüfus cüzdanı sureti alma
2020 İstanbul’daki İndirim çadırlarının adresleri
2020 ÖSYM DİB-MBSTS sınavı ne zamana ertelendi?
Hayatın İçinden program sunucusu Evrim Keklik kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin hakkında bilgiler
Kefaret dizisinin tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
Bir Annenin Günahı dizisi Nazan kimdir? Nefise Karatay'ın hayatı
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Ramo Mazhar kimdir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.