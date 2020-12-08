Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimleri yapılan saray nerededir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta Cuma günü seyircileri ekranların başına toplamaya devam ediyor. Dizinin yakın takipçileri, dizinin çekimlerinin nerede yapıldığını merak etmeye başladı. Osmanlı Devleti’nin son zamanlarını anlatan bu tarihi dizi hem giyilen kostümleriyle hem de çekimi yapılan saraylarla dikkatleri çekmeyi başardı. Birçok vatandaş bu dizinin çekimlerinin nerede yapıldığını araştırmaya devam ediyor.

Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer İzmit’te bulunan Seka Film Platosu içerisinde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra Yalova ve İstanbul’un tarihi mekanlarında da çekimleri yapılmaktadır.