İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri kimdir? Sueda Çil nereli, yaşı kaç?

Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri kimdir? Sueda Çil nereli, yaşı kaç? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 23 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 19:23
Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri kimdir? Sueda Çil nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde Refika Kalfa karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Refika Kalfa karakterini araştırmaya başladı.

Payitaht Abdülhamit Refika Kalfa karakteri

Beşinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin son bölümlerinde Refika Kalfa karakterini öne çıkmaya başladı. Refika Kalfa saray hayatının anlatıldığı dizide her bölümde dikkatleri üzerine çekiyor.

Refika Kalfa kimdir?

Es Film imzalı dizide Refika Kalfa karakterini Seuda Çil canlandırıyor. Çil, 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Sueda Çil oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır. Sueda Çil’in yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2020 – Payitaht Abdülhamit (Refika Kalfa)

2018 – Elimi Bırakma

2015 – Mayısıs Kraliçesi

2008 – Benim Annem Bir Melek

2008 – Kollama

2007 – Hepsi 1

2007 – Fikrimin İnce Gülü

2006 – Doktorlar

2006 – Selena

2004 – Patroniçe

2003 – Sihirli Annem

2002 – Gönlümdeki Köşk Olmasa

2002 – Karşılaşma

2000 – Melekler Evi

2000 – Halk Çocuğu

2000 – Dadı

2000 – Üzgünüm Leyla

1999 – Yılan Hikayesi

1995 – Sokaktaki Adam

1995 – Çiçek Taksi

1994 – Kaygısızlar

1993 – Bizim Mahalle

1982 – Adile Teyze




Son Güncelleme: 23.04.2021 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PayitathTRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TV 8 yeni dizisi Kırmızı Oda'nun reyting oranları
Payitaht Abdülhamit dizisindeki Refika karakteri kimdir? Sueda Çil nereli, yaşı kaç?
Ramo dizisindeki Arap karakteri Kimdir? Doğu Can dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar Esra kimdir? Gaye Gürsel biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Esra (Gaye Gürsel) kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Servan karakterini kim canlandırıyor? Serhat Midyat kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri kimdir?
Rüyada arı sokması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? arı sokması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer biyografisi
N Kuşağı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Youtube N Kuşağı konusu nedir?
Google haritalar firma adresi ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalar firma ekleme
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ'ın hayatı!
Fox TV Kefaret dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
2021 noterler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 güncel noter çalışma saatleri
Arka Sokaklar dizisinde Avukat Başak karakterini Perihan Ünlücan canlandırıyor
Badem göz fiyatları ne kadar? 2021 yılı Badem göz fiyatları
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral yaşı ve oynadığı diziler
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Günlük burç yorumları; 24 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Fırıncı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.