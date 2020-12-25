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Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir, nereli yaşı kaç?

Birçok kişinin merak ettiği Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 25 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir, nereli yaşı kaç? konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 19:23
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir, nereli yaşı kaç?
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde Refika Kalfa karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Refika Kalfa karakterini araştırmaya başladı.

Payitaht Abdülhamit Refika Kalfa karakteri

Beşinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin son bölümlerinde Refika Kalfa karakterini öne çıkmaya başladı. Refika Kalfa saray hayatının anlatıldığı dizide her bölümde dikkatleri üzerine çekiyor.

Refika Kalfa kimdir?

Es Film imzalı dizide Refika Kalfa karakterini Seuda Çil canlandırıyor. Çil, 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Sueda Çil oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır. Sueda Çil’in yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2020 – Payitaht Abdülhamit (Refika Kalfa)

2018 – Elimi Bırakma

2015 – Mayısıs Kraliçesi

2008 – Benim Annem Bir Melek

2008 – Kollama

2007 – Hepsi 1

2007 – Fikrimin İnce Gülü

2006 – Doktorlar

2006 – Selena

2004 – Patroniçe

2003 – Sihirli Annem

2002 – Gönlümdeki Köşk Olmasa

2002 – Karşılaşma

2000 – Melekler Evi

2000 – Halk Çocuğu

2000 – Dadı

2000 – Üzgünüm Leyla

1999 – Yılan Hikayesi

1995 – Sokaktaki Adam

1995 – Çiçek Taksi

1994 – Kaygısızlar

1993 – Bizim Mahalle

1982 – Adile Teyze



Son Güncelleme: 25.12.2020 19:23
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PayitathTRTDizi
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