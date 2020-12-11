Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde Refika Kalfa karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Refika Kalfa karakterini araştırmaya başladı.
Payitaht Abdülhamit Refika Kalfa karakteri
Beşinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin son bölümlerinde Refika Kalfa karakterini öne çıkmaya başladı. Refika Kalfa saray hayatının anlatıldığı dizide her bölümde dikkatleri üzerine çekiyor.
Refika Kalfa kimdir?
Es Film imzalı dizide Refika Kalfa karakterini Seuda Çil canlandırıyor. Çil, 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Sueda Çil oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır. Sueda Çil’in yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;
2020 – Payitaht Abdülhamit (Refika Kalfa)
2018 – Elimi Bırakma
2015 – Mayısıs Kraliçesi
2008 – Benim Annem Bir Melek
2008 – Kollama
2007 – Hepsi 1
2007 – Fikrimin İnce Gülü
2006 – Doktorlar
2006 – Selena
2003 – Sihirli Annem
2002 – Gönlümdeki Köşk Olmasa
2002 – Karşılaşma
2000 – Melekler Evi
2000 – Halk Çocuğu
2000 – Dadı
2000 – Üzgünüm Leyla
1999 – Yılan Hikayesi
1995 – Sokaktaki Adam
1995 – Çiçek Taksi
1994 – Kaygısızlar
1993 – Bizim Mahalle
1982 – Adile Teyze