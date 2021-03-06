İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

5 Mart 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Mart 5 Cuma günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 05:06
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde Refika Kalfa karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Refika Kalfa karakterini araştırmaya başladı.

Payitaht Abdülhamit Refika Kalfa karakteri

Beşinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin son bölümlerinde Refika Kalfa karakterini öne çıkmaya başladı. Refika Kalfa saray hayatının anlatıldığı dizide her bölümde dikkatleri üzerine çekiyor.

Refika Kalfa kimdir?

Es Film imzalı dizide Refika Kalfa karakterini Seuda Çil canlandırıyor. Çil, 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Sueda Çil oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır. Sueda Çil’in yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2020 – Payitaht Abdülhamit (Refika Kalfa)

2018 – Elimi Bırakma

2015 – Mayısıs Kraliçesi

2008 – Benim Annem Bir Melek

2008 – Kollama

2007 – Hepsi 1

2007 – Fikrimin İnce Gülü

2006 – Doktorlar

2006 – Selena

2004 – Patroniçe

2003 – Sihirli Annem

2002 – Gönlümdeki Köşk Olmasa

2002 – Karşılaşma

2000 – Melekler Evi

2000 – Halk Çocuğu

2000 – Dadı

2000 – Üzgünüm Leyla

1999 – Yılan Hikayesi

1995 – Sokaktaki Adam

1995 – Çiçek Taksi

1994 – Kaygısızlar

1993 – Bizim Mahalle

1982 – Adile Teyze



Son Güncelleme: 06.03.2021 05:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PayitathTRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Amir Ümit karakterini kim canlandırıyor? Sevi Demirçivi kimdir?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Civan karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Servan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Serhat Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak karakterini kim canlandırıyor? Perihan Ünlücan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Gerçek adı ne? Sifu Salman Ataş oynadığı diziler
KYK Şubat 2021 bursları ne zaman hesaplara yatar? TC kimlik numarasına göre burs paraları ödeme tarihleri
Masterchef Uğur neden elendi, sosyal medyada ne paylaştı, Uğur neden diskalifiye edildi?
Ferhat İle Şirin neden yayından kaldırıldı? Ferhat ile Şirin final bölümü neden yayınlanmadı?
Sigaranın sağlığa zararları nelerdir? İnsan sağlığını ve vücudunu nasıl etkiler
Eskişehir'de evde hangi işler yapılabilir? Eskişehir evde yapılabilecek işler listesi
TV8 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid dizisinde Saliha Sultan karakterine Vildan Atasever hayat veriyor
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Ece kimdir? Gerçek adı ne? Ahsen Türkyılmaz oynadığı diziler
Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen diziden neden ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.