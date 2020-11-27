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Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sueda Çil kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sueda Çil kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sueda Çil kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili gelişmeleri 27 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:23
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sueda Çil kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Payitaht Abdülhamit son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde Refika Kalfa karakteri dikkat çekti. İzleyiciler Refika Kalfa karakterini araştırmaya başladı.

Payitaht Abdülhamit Refika Kalfa karakteri

Beşinci sezonuyla ekranlara gelen dizinin son bölümlerinde Refika Kalfa karakterini öne çıkmaya başladı. Refika Kalfa saray hayatının anlatıldığı dizide her bölümde dikkatleri üzerine çekiyor.

Refika Kalfa kimdir?

Es Film imzalı dizide Refika Kalfa karakterini Seuda Çil canlandırıyor. Çil, 1969 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Sueda Çil oyunculuğun yanı sıra yardımcı yönetmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır. Sueda Çil’in yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

2020 – Payitaht Abdülhamit (Refika Kalfa)

2018 – Elimi Bırakma

2015 – Mayısıs Kraliçesi

2008 – Benim Annem Bir Melek

2008 – Kollama

2007 – Hepsi 1

2007 – Fikrimin İnce Gülü

2006 – Doktorlar

2006 – Selena


2004 – Patroniçe

2003 – Sihirli Annem

2002 – Gönlümdeki Köşk Olmasa

2002 – Karşılaşma

2000 – Melekler Evi

2000 – Halk Çocuğu

2000 – Dadı

2000 – Üzgünüm Leyla

1999 – Yılan Hikayesi

1995 – Sokaktaki Adam

1995 – Çiçek Taksi

1994 – Kaygısızlar

1993 – Bizim Mahalle

1982 – Adile Teyze



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:23
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PayitathTRTDizi
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