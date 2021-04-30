Payitaht Abdülhamit canlı izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Payitaht Abdülhamit son bölüm

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid 149.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle yayınlanan dizinin son bölümü nefes kesmişti. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Padişah Abdülhamit’in yaşadığı olaylar, dönemin siyasi ve politik olayları ile Osmanlı’nın saray hayatına ilişkin konuların anlatıldığı dizi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Payitaht Abdülhamid 149.bölüm

Dizinin bu bölümünde Selim Paşa’nın ortadan kaybolmasının ardından Abdülhamid’e telefon gelir. Bu telefonda Mahmut Paşa, Abdülhamid’i tehdit eder ve devlet adına yanlış kararlar almasına ister. Şehzade Ahmet Nuri ise gelen telefonun peşine düşüp mason paşayı yakalamak ister.

Aliye, sevdiği adama kavuşmak ve mutlu bir hayat sürmek hayalini gerçekleştiremediği içi çok üzgündür. Naime de Aliye’ye yardım ettiği için pişmandır.

Mahmut Paşa saraya gelir ve Abdülhamid’den padişahlığı bırakmasını ister. Ayrıca gizli teşkilat ile iletişim halinde olan Mahmut Paşa, Cassel’e tuzak kurar. Abdülhamid ise padişahlığı bırakma sorusuna ne yanıt verecek bu bölümde görülecek.

Payitaht Abdülhamit 149.bölüm izlemek için tıklayınız.