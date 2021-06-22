Payitaht Abdülhamit ,Ali Nuri Türkoğlu kimdir?

Ali Nuri Türkoğlu 21 Kasım 1974 tarihinde doğmuştur. Nadide Sultan’ın abisidir. Lise yıllarında kardeşi gibi muzikle ilgilenmiştir. 18 yaşında iken Salih Kalyn Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Süper Baba isimli dizide ilk oyunculuk deneyimii yaşamıştır.

Oynadığı bir kısa film ile En İyi Erkek Oyuncu ödülünü almıştır. Aslen Konyalıdır. Oyunculuk ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştur. 2018 senesinde trafik kazası geçirmiş küçük kırıklarla geçirmiştir.

Kuruntu Ailesi, Mahallenin Muhtarları, Hemşerim, Sıcak Saatler, Eyvah Kızım Büyüdü, Çarli İş Başında, Aşkım Aşkım, Çifte Bela, koçum Benim, Sırlar Dünyası – Sır Kapısı, Aşk Olsun, Büyük Yalan, Haziran Gecesi, Beşinci Boyut, 29 – 30, Komedya, İyi ki Varsın, VAzgeç Gönlüm, Firar, İnsan Aldandı ve Payitaht Abdülhamit dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır Oynadığı sinema filmler de Mürüvvetsiz Mürüvvet, Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı, Suda Balık ve Hürkuş: Göklerdeki Kahraman.