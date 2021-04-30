Payitaht Abdülhamit 150. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TRT 1

TRT ekranlarının sevilen dönem dizisi Payitaht Abdülhamit her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Es Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi 149.yeni bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. İzleyiciler 149.bölümün ardından yeni bölüm fragmanı gündeme getirdi.

Payitaht Abdülhamit 150.bölüm fragmanı

Her hafta Cuma günü ekranlara gelen dizinin 150.yeni bölümü 7 Mayısıs 2021 Cuma günü ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamit 150.bölüm fragmanı yayınlandığına içeriğimizde bulabilirsiniz.

Payitaht Abdülhamit konusu ne?

Payitaht Abdülhamit oyuncuları

1896 yılında Sultan Abdülhamit’in padişah olduğu 20 yıllık dönem içerisinde Jön Türkler başta olmak üzere birçok muhalif kanatla yaşanan olayların yanı sıra yabancı ülkelerin Osmanlı üzerindeki kirli planlar dizide anlatılmaktadır. Devleti zorlu dönemde bir arada tutmaya çalışan Abdülhamid’in ülke içindeki sorunlar, siyasi olaylar ve yaşanan savaşlara karşı duruşu dizide açık şekilde gösterilmektedir.

Sultan Abdülhamit rolünde Bülent İnal’ın yer aldığı dizide Vildan Atasever, Altan Erkekli, Goncagül Sunar, Süeda Çil, Özlem Conker gibi sevilen oyuncular yer alıyor.