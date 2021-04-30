İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle

Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

30 Nisan 2021 Cuma 18:54
Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid 149.yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günleri yeni bölümleriyle yayınlanan dizinin son bölümü nefes kesmişti. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Padişah Abdülhamit’in yaşadığı olaylar, dönemin siyasi ve politik olayları ile Osmanlı’nın saray hayatına ilişkin konuların anlatıldığı dizi her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Payitaht Abdülhamid 149.bölüm

Dizinin bu bölümünde Selim Paşa’nın ortadan kaybolmasının ardından Abdülhamid’e telefon gelir. Bu telefonda Mahmut Paşa, Abdülhamid’i tehdit eder ve devlet adına yanlış kararlar almasına ister. Şehzade Ahmet Nuri ise gelen telefonun peşine düşüp mason paşayı yakalamak ister.

Aliye, sevdiği adama kavuşmak ve mutlu bir hayat sürmek hayalini gerçekleştiremediği içi çok üzgündür. Naime de Aliye’ye yardım ettiği için pişmandır.

Mahmut Paşa saraya gelir ve Abdülhamid’den padişahlığı bırakmasını ister. Ayrıca gizli teşkilat ile iletişim halinde olan Mahmut Paşa, Cassel’e tuzak kurar. Abdülhamid ise padişahlığı bırakma sorusuna ne yanıt verecek bu bölümde görülecek.

Payitaht Abdülhamit 149.bölüm izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 30.04.2021 18:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Payitaht Abdülhamit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?
Emanet 170. bölüm izle 30 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 170. bölüm izle 30 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Son Yaz yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Son Yaz yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Dexter 9. sezon ne zaman başlayacak? Dexter 9. sezonun fragman yayınlandı
Dexter 9. sezon ne zaman başlayacak? Dexter 9. sezonun fragman yayınlandı
Netflix Fatma yeni sezon ile devam edecek mi? Fatma 2. sezon olacak mı?
Netflix Fatma yeni sezon ile devam edecek mi? Fatma 2. sezon olacak mı?
Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak?
Dexter yeni sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı
Tam kapanmada sağlık ocakları açık mı, Aile hekimleri çalışıyor mu?
Günlük burç yorumları; 1 Mayısıs 2021 Cumartesi burç yorumları
TRT1 yeni dizisi Acemi Anneler dizi oyuncuları ve dizi konusu
1100 TL devlet kapanma yardımı ne zaman verilecek? 1100 TL nakdi yardım nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Son Yaz yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
Tam kapanmada Eczane çalışma saatleri nasıl? Nöbetçi eczaneler çalışacak mı?
1 Mayısıs tatil mi, resmi tatil mi? 1 Mayısıs İşçi Bayramı tarihçesi ve önemi
Badem göz estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Biden, 'Ermeni soykırımını' tanımak istiyor
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
Seksenler dizisinde Mikser Melahat karakterine Özlem Tokaslan hayat veriyor
Resimli Cuma mesajı 2021 30 Nisan anlamlı, en güzel Cuma sözleri
Aile hekimliği nerede değiştirilir? Aile hekimliği değiştirme işlemleri
Eczaneler açık mı? Tam kapanmada eczane çalışma saatleri nasıl?
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?
Arnavutluk'da asgari ücret ne kadardır? Arnavutluk yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Yasaklarda kimler muaf olacak? Kapanmada güncel muafiyet listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.